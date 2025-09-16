Giro onena Etxeberriko jaietan

UrnietaGiro onena Etxeberriko jaietan
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:27
Etxeberri inguruko bizilagunek primeran pasatu zuten joan den asteburuan, bertako festekin. Hiru egunez elkartu eta jaiez gozatzeko aukera izan zuten. Gainera, urtero, hilaren amaieran, San Migeleko patronalei begira, motorrak berotzeko balio dute. Giro ona izan zen nagusi Etxeberrin, adin guztietarako ekitaldiak izan baitziren. Ostiral arratsaldean hasi eta igandera arte luzatu ziren.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.