Fin de semana de victorias para todos los equipos femeninos de la sección

Juan F. Manjarrés urnietA. Martes, 8 de abril 2025, 20:12

El Urnieta Artola Harategia, sénior masculino de Primera Territorial, no pudo finalizar la competición con buen pie y cayó derrotado, 31-28, en su visita al Urola E.K. Laztimendi. Los de UKE, que nunca estuvieron cómodos sobre la pista, en ningún momento le perdieron la cara al partido, pero regresaron de vacío y finalizando en quinta posición la primera fase del campeonato.

Primera parte igualada entre ambos conjuntos, donde los ataques se imponían a las defensas anotando muy fácilmente, llegando al descanso con ventaja mínima para los urnietarras, 15-16. El ritmo no bajaría en el inicio de la segunda parte, donde poco a poco los locales tomarían el mando en el marcador, situando la renta en 3 goles a falta de 15 minutos para el final. A pesar de los esfuerzos por recortar, los de Zumarraga ya no se dejarían remontar, manteniendo esa ventaja de 2-3 goles hasta el final del encuentro, dejando los dos puntos en juego en casa. Con esta derrota los urnietarras no llegan con las mejores sensaciones al play off para conseguir una plaza en la fase de ascenso al campeonato de Euskadi, pero las sensaciones que viene trasmitiendo el equipo en las ultimas jornadas invitan a confiar en ellos. Su rival en semifinales será el Donibane Eskubaloia, con el que ya empataron en la penúltima jornada.

Chicas

Gran fin de semana para la sección femenina de balonmano de Urnieta, donde los tres equipos consiguieron la victoria. Las primeras fueron las infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes, que vencieron a domicilio, 13-21, al Zalla Pulpo EK en un gran partido de las de UKE, demostrando su gran progresión en lo que va de temporada. Las cadetes del Urnieta Kamox Precision Machining lograron su segunda victoria del año tras vencer 24-20 al Leizaran Txuria, en un partido muy igualado en el que las de UKE lograron los dos puntos en los minutos finales. Para finalizar, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados consiguieron una importante victoria por 29-26 frente al Neurri Elgoibar para seguir al frente de la clasificación de su grupo en el trofeo Federación. Buen partido de las urnietarras, que supieron sufrir hasta los minutos finales para conseguir la victoria.