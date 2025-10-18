Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Espectáculo de títeres en Sarobe con la obra 'Gure Kanoa' de Zurrunka

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

Zurrunka Teatroa se acerca hoy a Sarobe para ofrecer el espectáculo 'Gure kanoa', una trabajo de títeres que echará a andar a las 17.30 horas, pensado para un público infantil y que tendrá una duración de 55 minutos. El precio de las entradas es de 3 euros.

Cuenta con la dirección de Josu Cámara, sumándosele en las labores de confección de guión Eñaut Gorbea y Odei Arregi.

La migración, la relación entre las personas de diferentes hemisferios y el cuidado de la Tierra son los ejes de esta profunda, poética y divertida obra de títeres. Una historia llena de aventuras, donde el latido y el canto de los pueblos «nos harán encontrar el lugar mágico donde habita la esperanza», señalan desde Sarobe.

Los próximos espectáculos serán el pase escolar de cine 'Igelak eta zapoak' el jueves y la obra de teatro 'Itzulera' el domingo que viene.

