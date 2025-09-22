Concurrida fiesta extremeña en la Plaza en la previa a las fiestas patronales

Fenomenal aspecto que presentó San Juan Plaza en el mediodía del domingo gracias a la fiesta extremeña.

Lunes, 22 de septiembre 2025

Tal y como sucede todos los años en el fin de semana previo a las fiestas de San Miguel, el centro extremeño situado en ... el barrio Intxaurrondo de la capital donostiarra se dio cita en Urnieta para vivir una nueva jornada en la que el sabor de su tierra estuvo muy presente. Fue el domingo por la mañana, en concreto hasta bien entrado el mediodía, y lo cierto es que la fiesta estuvo especialmente concurrida. Sin duda y una edición más, los grandes protagonistas fueron los productos gastronómicos extremeños: Jamón, queso, chorizo, carne, además de vino, se llevaron la palma y los urnietarras pudieron disfrutarlos de manera especial. Los puestos se colocaron en los arcos del Ayuntamiento, con mesas que servían de elemento de apoyo para los pintxos en mitad de la plaza. Los dulces también hicieron disfrutar a los asistentes. Pasadas las 13.00 horas actuaron los miembros del grupo de coros y danzas Virgen de Guadalupe.

