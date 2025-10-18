Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna gaur ospatuko da lau herritan

UrnietaBuruntzaldeko Ibilbideen Eguna gaur ospatuko da lau herritan
J. F. M.
urnieta.
Larunbata, 18 urria 2025, 21:08
Buruntzaldeko Ibilbideak proiektua berriz ere martxan da, aurten bere XVII. edizioa ospatuz. Ekimen honen bidez, parte-hartzaileek aukera izango dute Buruntzaldeko landa-ingurune naturala ezagutzeko, jarduera fisiko arina eta lehiarik gabekoa eginez, edozein adin eta mailatako pertsonentzat egokia dena. Aurtengo Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna gaur izango da, 8:00etatik 14:00etara.
Jarduera honen helburua da eskualdeko herrien arteko loturak sustatzea eta ingurune naturala modu osasungarri eta jasangarrian gozatzeko aukera ematea. Parte-hartzaileek Navi Ruta aplikazioaren bidez jarraitu ahal izango dute ibilbidea. Mugikorrean erabil daitekeen aplikazio honek une oro erakusten du parte hartzailearen kokapena eta jarraitu beharreko norabidea. Aplikazioa deskargatzeko, udalerrietako paneletan dauden QR kodeak eskaneatu edo herri bakoitzari dagokion klabea sartu behar da.