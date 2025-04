Bonita experiencia para los urnietarras en Portugal

Juan F. Manjarrés Urnieta Miércoles, 23 de abril 2025, 21:05 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

Los integrantes de la sección de balonmano de Urnieta han regresado encantados de una nueva participación en el torneo internacional de Andebolmania disputado en la ... localidad portuguesa de San Joao de Madeira. Seis intensos días y, aunque el tiempo no ha terminado de acompañar del todo, no ha sido un impedimento para que la expedición urnietarra disfrutara. A pesar de que en general los resultados no han acompañado a los cuatro equipos, las sensaciones de todos ellos han sido muy buenas.

El equipo sénior ha competido cada uno de los partidos, peleando ante grandes conjuntos. Los equipos cadetes femeninos no han regresado de vacío y han logrado varias victorias. El equipo infantil femenino ha vivido su primera experiencia en un torneo lejos de Urnieta. Tanto los acompañantes, como las jugadoras, jugadores y entrenadores han valorado positivamente la experiencia vivida, donde han coincidido con equipos de otras nacionalidades y también conjuntos de la zona, como son el Usurbil y el Orio. Además de la práctica del balonmano, los urnietarras han aprovechado para coger fuerzas de cara al final de temporada, donde descansarán este fin de semana para afrontar en unos casos sus últimos partidos ligueros y en otros la copa de Gipuzkoa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión