Bizikidetzarako Herritarren Taldeari aitortza ekitaldia hilaren 10ean

UrnietaBizikidetzarako Herritarren Taldeari aitortza ekitaldia hilaren 10ean
J. F. M.
urnietA.
Larunbata, 6 abendua 2025, 20:44
Urnietako Udalak, Baketik-en laguntzarekin batera, Urnietako Bizikidetzarako Herritarren Taldeari aitortza egiteko ekitaldia antolatu du.
Taldea hainbat sentsibilitate eta ideologiatako boluntarioek osatzen dute, eta 2016. urteaz geroztik prozesu sakon, serio eta zorrotza garatzen ari da, azken hamarkadetako motibazio politikoko indarkeriaren eta terrorismoaren ondorioak hobeto ulertzera bideratuta. Bere helburua bakearen inguruan lan egitea izan da, «gure udalerrian bizikidetza indartzen saiatzeko». Hitzordua datorren asteazkenean izango da, abenduak 10, 19:00etan Udaletxeko batzar aretoan. Ekitaldia herritar guztientzat zabalik egongo da.