La degustación de vinos del mundo llegó de la mano del Batzoki en la mañana del domingo y por la tarde hubo música y pintxo solidario en San Juan Plaza. JUANFER

Urnieta

Agur en un intenso fin de semana festivo

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

El desarrollo de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y el Baserriterren Eguna animaron las calles el fin de semana posterior ... al de las fiestas de San Miguel. Incluido, como todos los años, dentro del programa de las fiestas patronales, ha sido un fin de semana marcado en gran medida por una meteorología complicada en muchos momentos.

