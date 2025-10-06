Agur en un intenso fin de semana festivo

El desarrollo de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y el Baserriterren Eguna animaron las calles el fin de semana posterior ... al de las fiestas de San Miguel. Incluido, como todos los años, dentro del programa de las fiestas patronales, ha sido un fin de semana marcado en gran medida por una meteorología complicada en muchos momentos.

Pese a ello, los dos actos principales del domingo se pudieron llevar a cabo en San Juan Plaza, lugar en el que estaban planteados desde un primer momento. Lo primero fue la tradicional degustación de vinos de distintos lugares del mundo, de la mano del Batzoki. Muchas personas se acercaron a la zona de Kontzejupe desde las doce del mediodía, aprovechando además que la lluvia mañanera fue cediendo poco a poco. Acompañados por la música de trikitixa se generó un fenomenal ambiente.

El domingo por la tarde el total protagonismo fue para la fiesta del pintxo solidario del ternero, patrocinado por la cantera Aizkibel. En esta ocasión el dinero fue para la causa de Aurrera Markelekin, con participación en la plaza también del grupo Iratzar. Hubo degustación de sidras en Kontzejupe.