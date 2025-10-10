El 19 de octubre se celebrará el XVII Día de los Senderos de Buruntzaldea Los vecinos de la comarca tendrán la oportunidad de elegir entre 5 recorridos que conectan los diferentes municipios

María Cortés Viernes, 10 de octubre 2025, 14:10

Un año más, los ayuntamientos de Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil han organizado para el próximo domingo, 19 de octubre, el XVII Día de los Senderos de Buruntzaldea. A través de esta iniciativa, las personas participantes podrán disfrutar del entorno natural de la comarca de Buruntzaldea, realizando una actividad física ligera, no competitiva y apta para todos los públicos. En la presentación que se ha realizado en Andoain han participado representantes de todos los ayuntamientos: el alcalde de Andoain Andoni Álvarez, de Lasarte-Oria la concejal de Deportes Goizalde Pildain y el técnico Iñigo Salvador, la concejal de Usurbil Ainhoa Arrozpide y la técnico Libana Taboada y el técnico de Deportes de Urnieta Alex Astigarraga.

Lo dicho, la jornada se celebrará el próximo domingo, de 8.00 a 14.00 horas, con el objetivo de fomentar la conexión entre los municipios de la comarca y promover el disfrute del entorno natural de una forma saludable y sostenible.

Como siempre, las personas podrán elegir entre 5 recorridos que conectan los diferentes municipios: Andoain-Lasarte-Oria de 7,9 km (atravesando el monte Buruntza); Andoain-Urnieta de 4,8 km; Andoain-Usurbil de 14,9 km (el más largo, pasando por Andatza); Lasarte-Oria-Urnieta de 3,9 km; Lasarte-Oria-Usurbil de 4 km. Los senderos estarán señalizados con flechas y mojones y habrá paneles informativos, con información acerca de los trazados, perfiles y distancias a recorrer. En toda la señalítica se identifica a cada municipio por su color (Andoain, azul; Lasarte-Oria, oro viejo; Urnieta, verde; Usurbil, naranja).

Durante las rutas habrá puntos de avituallamiento y control en cada municipio, siendo Goikoplaza en el caso de Andoain.

Los responsables recuerdan que este año tampoco no se repartirán botellas de agua, por lo que se recomienda que cada participante lleve la suya. A lo largo de las rutas habrá numerosas fuentes disponibles para rellenarlas. Asimismo, las personas participantes podrán además seguir el recorrido mediante la aplicación Navi Ruta, disponible para teléfonos móviles. Esta herramienta ofrece información en tiempo real sobre la ubicación, dirección a seguir y puntos de interés. Para descargar la aplicación, se deberán escanear los códigos QR situados en los paneles informativos de los municipios o introducir la clave correspondiente a cada uno.

Servicio de autobús

Como es habitual, habrá servicio de autobús entre las 12.07 y las 14.07 horas, con salida desde la rotonda San Ignazio de Usurbil y paradas en los diferentes municipios de la comarca: Usurbil, Lasarte-Oria, Andoain y Urnieta.

La jornada está organizada por los servicios deportivos municipales de los ayuntamientos de Buruntzaldea, pero también han colaborado los clubes Euskalduna Mendigoizale Elkartea de Andoain, el Ostadar S.K.T. de Lasarte-Oria y el Super Amara. El municipio responsable de esta edición es Usurbil.