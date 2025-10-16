Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de la organización y de Lasarte-Oria Palestinarekin Herri Ekimena en la presentación. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

La XXVIII edición del cros Lasarte-Oria Bai! se disputará el 26 de octubre

Desde el club Ostadar matizan que habrá prueba roller «en función del número de personas que se inscriban en esta modalidad»

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

El club Ostadar S.K.T. ha presentado la vigésimo octava edición del cros Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia que tendrá lugar el 26 ... de octubre. En el acto celebrado en Okendo, los organizadores estuvieron acompañados por miembros de empresas, comercios e instituciones patrocinadoras de la carrera (Bertako Igogailuak, Etxezarreta Harategia, Música Faktoria y Ayuntamiento). Tampoco faltaron a la cita representantes de Aterpea, ya que Ostadar mantiene la costumbre adquirida en 2019 y los participantes que completen el pódium recibirán ticket de compra para canjearlos en los comercios asociados a Aterpea. En total, Ostadar repartirá 1.200 euros en ticket de compra.

