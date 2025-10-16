La XXVIII edición del cros Lasarte-Oria Bai! se disputará el 26 de octubre

El club Ostadar S.K.T. ha presentado la vigésimo octava edición del cros Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia que tendrá lugar el 26 ... de octubre. En el acto celebrado en Okendo, los organizadores estuvieron acompañados por miembros de empresas, comercios e instituciones patrocinadoras de la carrera (Bertako Igogailuak, Etxezarreta Harategia, Música Faktoria y Ayuntamiento). Tampoco faltaron a la cita representantes de Aterpea, ya que Ostadar mantiene la costumbre adquirida en 2019 y los participantes que completen el pódium recibirán ticket de compra para canjearlos en los comercios asociados a Aterpea. En total, Ostadar repartirá 1.200 euros en ticket de compra.

Este año, el club ha querido ofrecer el dorsal número 1 a Lasarte-Oria Palestinarekin Herri Ekimena. Desde el Ostadar han señalado que «ante el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino no podemos mirar para otro lado, no podemos actuar con templanza. En este sentido, queremos aplaudir y apoyar la trayectoria de la iniciativa, sobre todo por su labor de denuncia y visibilización de la masacre que se está produciendo en Gaza durante estos dos años. Por ello, hemos decidido ofrece la carrera como altavoz para lanzar una reivindicacióna favor de Palestina».

Ese día 26, la carrera comenzará, como es habitual, a las 10.30 horas. Previamente, saldrán los patinadores para completar la carrera Roller, con dos minutos de antelación. El club ha hecho un esfuerzo para recuperar esta modalidad que no se disputó la edición anterior. «No sabemos si lo conseguiremos. Coincide con otra prueba en San Sebastián, porque decidieron cambiarla a nuestra fecha el año pasado. Y como es puntuable para el Campeonato de Gipuzkoa de Roller, prevemos que acudirán a ella los patinadores de nivel. Pero nuestra carrera es popular y queremos animar a aquellas personas que no se vean en condiciones de participar en el Provincial a que lo hagan en el cros Lasarte-Oria Bai!», matizaron los organizadores, añadiendo que «la decisión final la tomaremos en función del número de personas que se inscriban en esta modalidad».

Por lo demás, la carrera de este año no presenta grandes novedades. El recorrido será el habitual, de 10 kilómetros que transcurrirá la mayoría de los barrios de Lasarte-Oria, pasando por Zubieta. Los participantes en la prueba de Marcha Nórdica, por su parte, tendrán que completar los 5 kilómetros. «Este año sufrirá un pequeño cambio debido a las obras de construcción del nuevo polideportivo. Para mantener la distancia, se prolongará por el barrio de Zumaburu. La salida tendrá lugar cuando crucen la línea de salida todas las personas que participen en la prueba principal», destacaron.

Inscripción

El plazo para apuntarse ya está abierto de forma online (en la web www.ostadarskt.eus) y desde el 20 al 24 de octubre, ambos inclusive, se podrá hacer de manera presencial y adquirir los dorsales en la sala de exposiciones del espacio Antonio Mercero, de 17.00 a 19.30 horas. La víspera de la carrera se trasladará al complejo de Michelín de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas (y también el día de la carrera de 09.00 a 10.00 horas).

Los precios serán los mismos: 10 euros para los socios del club y 15 euros para el resto (23 euros si se hace el día de la carrera).

Korrika Festa

Finalizada la carrera de adultos, será el turno de la edición número 23 de la Korrika Festa. A partir de las doce se espera una participación de unos 1.000 niños y niñas, divididas en seis categorías diferentes.

La inscripción para participar en la Korrika Festa también se abrirá este próximo lunes, 20 de octubre. Los dorsales se pueden adquirir en la sala de exposiciones del espacio Antonio Mercero a un precio de 7 euros.