Últimas jornadas para disfrutar de la temporada de verano en el Hipódromo

Lasarte-OriaÚltimas jornadas para disfrutar de la temporada de verano en el Hipódromo
Los aficionados a las carreras de caballos tendrán este domingo, la última jornada de este mes estival
Lasarte-Oria
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49
El verano va llegando a su fin y con él, también lo hará la temporada de esta época estival en el Hipódromo. A penas ... tres jornadas faltan para despedirla, por lo que los aficionados al turf deberán exprimirla hasta el final.
En lo que respecta a la jornada del pasado fin de semana, entre las cinco carreras disputadas destacó la quinta, la del premio Critérium Internacional de San Sebastián sobre 1.500 metros para potros y potrancas de dos años. En ella, el ejemplar 'Arzua', con el jockey V. Janacek, se proclamó ganador y reafirmó que es el mejor en dos años. Mostró superioridad absoluta en el Critérium, sin tener que pelear por superar a 'Pole Pole' o 'Shine Sun', segundo y tercero respectivamente. Logró hat-trick Janacek y el segundo gran premio de agosto la yeguada Rocío.
En general, gran ambiente durante las cinco carreras, si bien es cierto que los expertos destacaron las numerosas retiradas que se dieron a lo largo de la tarde.
