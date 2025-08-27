Últimas jornadas para disfrutar de la temporada de verano en el Hipódromo

El verano va llegando a su fin y con él, también lo hará la temporada de esta época estival en el Hipódromo. A penas ... tres jornadas faltan para despedirla, por lo que los aficionados al turf deberán exprimirla hasta el final.

En lo que respecta a la jornada del pasado fin de semana, entre las cinco carreras disputadas destacó la quinta, la del premio Critérium Internacional de San Sebastián sobre 1.500 metros para potros y potrancas de dos años. En ella, el ejemplar 'Arzua', con el jockey V. Janacek, se proclamó ganador y reafirmó que es el mejor en dos años. Mostró superioridad absoluta en el Critérium, sin tener que pelear por superar a 'Pole Pole' o 'Shine Sun', segundo y tercero respectivamente. Logró hat-trick Janacek y el segundo gran premio de agosto la yeguada Rocío.

En general, gran ambiente durante las cinco carreras, si bien es cierto que los expertos destacaron las numerosas retiradas que se dieron a lo largo de la tarde.