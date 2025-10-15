Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de Aterpea junto a la concejal Nuria Fernández en la presentación de la campaña. ISAAC FARRÉ

Lasarte

Udazkeneko Festa animará la localidad del 20 de octubre al 1 de noviembre

En la campaña, puesta en marcha por Aterpea y el Ayuntamiento, se repartirán 1.500 euros en vales de compra y habrá diversas actividades

María Cortés

lasarte-oria.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:49

Comenta

En Martínez multimedia presentaron ayer una nueva edición de la Fiesta de Otoño. La iniciativa, impulsada desde Aterpea en colaboración con el área de Socioeconomía del Ayuntamiento, busca dinamizar el comercio local, premiar la fidelidad de las y los clientes y generar ambiente en las calles durante esta estación del año. La campaña dará comienzo el 20 de octubre y finalizará el 1 de noviembre.

En la presentación de ayer, la concejal de Socioeconomía, Nuria Fernández, destacó que «Udazkeneko Festa es una oportunidad para recordar la importancia de comprar en nuestros establecimientos de proximidad. Cada compra que hacemos en Lasarte-Oria es una forma de fortalecer nuestro tejido comercial y de mantener vivas nuestras calles».

Desde Aterpea señalaron que «cada comercio tendrá vales que serán entregados a todos los clientes que realicen compras en los establecimientos de Lasarte-Oria durante ese periodo. Recibirán una papeleta para participar en el sorteo de 1.500 euros en vales de compra en comercios asociaciados a Aterpea»

Además del sorteo, el programa incluye actividades y talleres abiertos al público para animar el ambiente y atraer al público hacia los comercios, bares y servicios de la localidad. De esta manera, el 24 de octubre de 17.00 a 19.30 horas, Lilura liburudenda organizará un taller para realizar marcapáginas, una propuesta creativa y familiar. Y el sábado, 25 de octubre, habrá varias actividades: Multiópticas Lasarte lanzará su campaña de gafas de sol, con una selección por 9,99 euros; Amali jolasdenda hará un taller infantil llamado 'Gure Udazkena', de 11.00 a 13.00 horas; habrá ofertas especiales en Amali jolasdenda, Lilura liburudenda, electricidad Arregui y Mabel moda. También habrá en Arkupe taberna degustación de jamón, exhibición de baile con componentes de Saito y por la tarde, de 19.00 a 21.00 horas, concierto. Y, para quienes quieran prolongar la jornada, tardeo con dj en café-bar Buenetxea, de 19.00 a 22.00 horas.

Y para poner el broche final, el 1 de noviembre, habrá una chocolatada popular por la tarde en Okendo plaza, de 17.00 a 19.00 horas.

