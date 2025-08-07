Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de portada del libro 'The mountain family' que hoy presenta su autor, Txusma Pérez Azaceta, en la Escuela de Montaña de Benasque.

Lasarte

Txusma presenta su libro en Benasque

Tiene por título 'The mountain family' y hace un recorrido a lo largo de 50 años de salidas montañeras

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27

Un lugar emblemático como la Escuela de Montaña de Benasque acoge hoy viernes la presentación del último libro de Txusma Pérez Azaceta, 'The mountain ... family' que se centra en relatos montañeros basados en hechos reales. Son historias de montaña ocurridas durante 50 años, con ascensiones a distintos picos, muchos de ellos cercanos. Este libro es, además, un homenaje a Antxon Burcio y tiene un tinte solidario, ya que el dinero recaudado por su venta va destinado a la financiación de la Fundación SOS Himalaya-Iñaki Ochoa de Olza. La presentación en la Escuela de Montaña de Benasque se desarrollará desde las siete de la tarde.

