Txusma presenta su libro en Benasque

Un lugar emblemático como la Escuela de Montaña de Benasque acoge hoy viernes la presentación del último libro de Txusma Pérez Azaceta, 'The mountain ... family' que se centra en relatos montañeros basados en hechos reales. Son historias de montaña ocurridas durante 50 años, con ascensiones a distintos picos, muchos de ellos cercanos. Este libro es, además, un homenaje a Antxon Burcio y tiene un tinte solidario, ya que el dinero recaudado por su venta va destinado a la financiación de la Fundación SOS Himalaya-Iñaki Ochoa de Olza. La presentación en la Escuela de Montaña de Benasque se desarrollará desde las siete de la tarde.

«Es mi libro más personal, con relatos que he vivido y experiencias relacionadas con la montaña y la gente que la rodea. Hasta ahora había hecho guías montañeras, pero en este ejemplar narro vivencias y anécdotas que nos han pasado en los últimos 50 años», afirmaba ya sobre el contenido en sí del libro Txusma Pérez Azaceta en el mes de mayo.

Asegura el autor que «nuestra cuadrilla montañera lleva 50 años en la montaña, seguimos saliendo todas las semanas. Esta amistad en la montaña me sirvió cuando me vine a vivir a Lasarte-Oria desde Legazpi. Conocí a mi amigo Alex Tetuán, un experto montañero con el que fundé la revista 'Likken', que estuvo unos años en los quioscos. Aunque el proyecto no salió muy bien, seguimos manteniendo lo más importante, la amistad». Y es que de eso trata este ejemplar, de la 'familia' que uno elige en la montaña.

Antxon Burcio

Este ejemplar, además, es «un homenaje a mi amigo Antxon Burcio. Este 2025 se cumplen cinco años de su fallecimiento. Fue un referente en muchos ámbitos del mundo de la montaña y un gran amigo. Aterrizó por Legazpi desde Extremadura. Ya en el colegio le gustaba más la montaña y la naturaleza que las asignaturas. Nos conocimos en el pueblo y de ahí surgió esa cuadrilla montañera. Todavía salimos los 'San Jueves' unos 6 ó 7 amigos». Txusma recoge en el libro que hoy presenta en Benasque de forma amena y con mucha pasión, historias repletas de anécdotas que acontecieron en la montaña, contadas en primera persona y con la colaboración de quienes conocieron a Antxon en la escuela de montaña de Benasque, en la prueba Zegama-Aizkorri, en el grupo de rescate, subiendo al Moncayo o esquiando por los Alpes.

Junto al autor, han compartido muchas historias amigos y compañeros de afición, experiencias en Aizkorri, Aralar, Pirineos, Moncayo, Alpes, Atlas, Aconcagua o el Himalaya. «En el libro hablamos de nuestros inicios montañeros, de escalada, de expediciones, de esquí...». Además, se cuentan historias de rescates y seguridad en el entorno natural, de la sociedad Izadi Zaleak y hace un repaso de varias revistas y libros relacionados con la montaña.