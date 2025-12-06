El PSE-EE recogerá estos días juguetes para Navidad

María Cortés lasarte-oria. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Un año más, el Partido Socialista de Lasarte-Oria realizará esta próxima semana la recogida de juguetes para la campaña de Navidad. Desde el martes, día 9, hasta el viernes, día 12, el PSE-EE recogerá juguetes para las familias más desfavorecidas del municipio.

Desde el partido informan a las personas interesadas en tomar parte de esta iniciativa que podrán hacerlo pasándose por la Casa del Pueblo en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas los citados días. Miembros del grupo municipal socialista y del comité local estarán atendiendo a los ciudadanos que se pasen por allí para hacer sus aportaciones.

Terminada la recogida, el PSE-EE entregará todos los juguetes que reciban esos cuatro días a personas voluntarias para que «puedan distribuirlos entre aquellas personas más necesitadas de nuestro municipio», destacan los socialistas.

Es una buena ocasión para que los hogares lasarteoriatarras puedan revisar aquellos juegues que tienen en casa, en buen estado, y ya no usan y poder darles así una segunda vida para que otros niños puedan hacer uso de ellos estas Navidades.