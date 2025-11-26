Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sesión del pasado mes organizada por Borobilean. ISAAC FARRÉ

Lasarte

Nueva sesión de Borobilean elkartea para tratar la situación del mundo, esta tarde en Oriarte-Landaberri

Participará en la charla-tertulia la periodista Arantxa Elizeta y el analista internacional Txente Rekondo

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Nueva cita abierta organizada esta tarde por Borobilean Elkartea. La charla-tertulia de este mes de noviembre, que tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en el instituto Oriarte Landaberri, llega en esta ocasión para tratar temas como las guerras mundiales, aranceles o injusticias.

Para la ocasión, Borobilean contará con la presencia de dos expertos: la periodista de 'Berria' Arantxa Elizegi y el analista internacional Txente Rekondo. En caso de que alguien que acuda así lo necesitara, los organizadores han comunicado que darán servicio de traducción al castellano.

La de esta tarde es la tercera sesión de este nuevo curso de Borobilean elkartea. En las dos anteriores abordaron temas como la educación y la situación del euskera. Precisamente en la cita del pasado mes, Garikoitz Goikoetxea presentó a los lasarteoriatarras el libro 'Esnatu ala hil. Euskararen oraina eta geroa, diagnostiko baten argitan' y junto con el sociolingüista Iñaki Iurrebaso ofrecieron a los asistentes información sobre la situación del euskera.

