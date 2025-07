Los niños de los Txokos celebraron San Fermín

María Cortés Lasarte-Oria Martes, 8 de julio 2025, 20:41 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Pamplona vive estos días sus fiestas de San Fermín, en la que toda la ciudad se viste de rojo y blanco y se vuelca ... en una programación festiva famosa por todo el mundo. Una de las actividades más emblemáticas de los festejos suelen ser los encierros y, como no, los pequeños que están estos meses de verano disfrutando de los Txokos de Ttakun no quisieron perderse esta celebración y realizaron su particular encierro en Okendo plaza y alrededores.

Vestidos de blanco y con sus pañuelicos rojos, los niños se lo pasaron en grande corriendo delante de los 'toros'. Muchos vecinos e incluso familiares de los pequeños se acercaron por allí para ver disfrutar a los más txikis de la casa junto a sus amigos y unos mansos animales. Esta actividad es un clásico dentro de la programación de los Txokos de Verano, pero no es la única, ya que los pequeños suelen realizar diariamente actividades divertidas y muchas de ellas las realizan y comparten en el municipio, como las fiestas de agua, actuaciones variadas o la siempre emotiva visita de los pequeños junto a Porrotx a los residentes de Atsobakar.

