Imagen de la zona en la que se desarrollará la nueva zona comercial en las cercanías del campo de fútbol de Michelin. JUANFER

Lasarte

El municipio contará con una nueva zona comercial con gasolinera en 2027

Se prevé junto al campo de fútbol de Michelin la ubicación de un supermercado y un restaurante

Juan F. Manjarrés

lasarte-oriA.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

Lasarte-Oria contará con un nuevo área de carácter comercial a principios de 2027, una vez que se haya desarrollado el área de Michelin. Está previsto que las firmas Lidl, Burguer King y una gasolinera low cost se instalen en dicho ámbito, toda vez que la idea inicial de acoger también un hotel se haya venido abajo. En estos momentos el ámbito se encuentra en el periodo de exposición pública del proyecto de urbanización.

Tal y como confirman desde el propio consistorio lasarteoriatarra, es la empresa Diorte 2010 SL la que finalmente está desarrollando el área y es la que ha presentado el proyecto de urbanización, que quedará aprobado presumiblemente en otoño. A la par, las tres firmas han presentado ya la documentación necesaria para conseguir la licencia de actividad, que también se espera tener aprobadas antes de finalizar este año.

Una vez el proyecto de urbanización reciba la aprobación del Ayuntamiento, las máquinas ya podrán actuar sobre el terreno para desarrollar desde el punto de vista urbanístico el ámbito. Ese trabajo de urbanización precederá al de cada una de las firmas a la hora de levantar los pabellones en los que en el futuro desarrollen su actividad.

El área de Michelin a desarrollar se encuentra frente a la entrada principal de la empresa de neumáticos, además de ser contigua al campo de fútbol del municipio y al nuevo polideportivo que ya se está construyendo. Según señalan desde el Consistorio, el nuevo ámbito podría estar totalmente desarrollado y con las firmas que acoja en activo en los primeros meses de 2027.

Este desarrollo cuenta con un largo recorrido en Lasarte-Oria, ya que responde a un primer convenio firmado en el año 2018, con el ayuntamiento encabezado por Jesús Zaballos, dentro del cual se establecía el reparto de todo el área en cuatro ámbitos, con la generación de un buen número de puestos de trabajo, de lo que se iban a beneficiar principalmente personas del municipio. Uno de los ámbitos suponía la ubicación de un nuevo hotel, pero se cayó del desarrollo final. Esta zona ha sido adquirida por el Ayuntamiento como parcela de equipamiento municipal, teniendo en cuenta que se encuentra pegada al nuevo polideportivo y el campo de fútbol de Michelin. Tal y como confirma el alcalde, Agustín Valdividia, todavía está por decidir qué se hace en dicha zona.

El convenio firmado en 2018, ante el cambio de la sociedad a desarrollar el ámbito, ha dejado de tener validez. Desde el Ayuntamiento «se está negociando con cada una de las firmas en la búsqueda de que el empleo que se genere tenga una repercusión directa en la población de Lasarte-Oria» indica el alcalde Agustín Valdivia.

