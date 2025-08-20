El lunes se abre el plazo para las ayudas para la creación de pequeñas empresas

María Cortés lasarte-oria. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha publicado esta misma semana la convocatoria de las ayudas 2025 dirigidas a apoyar la creación de pequeñas empresas en los ámbitos de comercio, hostelería o servicios personales en el municipio. El programa, que cuenta con una dotación de 40.000 euros, se concederá en régimen de libre concurrencia.

Las bases específicas que regulan la convocatoria fueron aprobadas en el Pleno municipal y publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) y la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). En el BOG: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2025/08/18/c2505900.pdf ; el BDNS: https://www.infosubvenciones.es/ bdnstrans/ GE/es/convocatorias/851196.

Plazos de solicitud

Desde el Consistorio lasarteoriatarra recuerdan a las personas interesadas que el plazo para presentar solicitudes se inicia la semana que viene, el lunes 25 de agosto y tendrán hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

Las solicitudes deberán ajustarse a lo establecido en las bases específicas aprobadas y publicadas previamente, disponibles tanto en el BOG como en la web municipal. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento busca «impulsar la actividad económica local, favorecer el emprendimiento y contribuir a la consolidación del tejido empresarial en Lasarte-Oria».