Lozet, en la conmemoración del 31 de agosto

Tal y como sucede todos los años, el domingo 31 de agosto se desarrollará la conmemoración del asalto a la ciudad de San Sebastián en el año 1813. Anualmente tienen lugar una serie de actos, con una representación del enfrentamiento militar vivido en tierras donostiarras y una vez más estarán presentes lasarteoriatarras, con especial protagonismo de nueve miembros del colectivo Lozet. Además de ellos, también se darán cita en la capital guipuzcoana el domingo miembros de la tamborrada local.

Supone la conmemoración de la quema y destrucción de San Sebastián ocurrida en 1813. Durante la semana se celebra con una serie de actividades con un claro peso de la historia y como novedad este año se expondrá una moneda de Thomas Graham, militar británico que participó en la destrucción de la ciudad.

Los nueve miembros de Lozet que tomarán parte en el evento del domingo lo harán representando a soldados, en concreto de los tres ejércitos que protagonizan la contienda: Británicos, portugueses y franceses.

Los actos comenzarán a la mañana con una misa en Santa María, para luego realizar una ofrenda floral en Portaletas, donde ya estará presente el colectivo de Lasarte Oria. Tal y como señalan desde Lozet, por la tarde los británicos y portugueses comenzarán el acto de representación del enfrentamiento desde el Kursaal y los franceses desde la Plaza Zuloaga.

Hay que decir que es a las 19.00 horas cuando tiene lugar el acto central, tras el minuto de silencio que se desarrolla en el Boulevard. «Supone el enfrentamiento entre los aliados (Británicos y portugueses) y los franceses, terminando con el asalto al castillo en la Plaza Zuloaga y la simulación del incendio», indican desde Lozet.

Los lasarteoriatarras que forman parte de las tamborradas que participan en esta jornada desfilarán desde la plaza Zuloaga a partir de las seis de la tarde. Desde el colectivo Lozet recalcan que «no se celebra nada, se conmemora y lo que hacemos es recordar y honrar a los ciudadanos que sufrieron el asedio en el año 1813, así como la destrucción de la ciudad».

Dentro de los actos que tienen lugar este año con motivo de la conmemoración del 31 de agosto en Donostia habrá homenaje a Médicos Sin Fronteras, por su labor humanitaria, con un acto en el que participará también algún miembro de Lozet que formará parte del ejército francés.

Andoain

Hay que citar también en lo que respecta a la comarca de Buruntzaldea que en el programa de actos que tendrá lugar el domingo en la capital donostiarra participarán también vecinos de Andoain, que forman parte del ejército aliado.