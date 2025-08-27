Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Lasarte-Oria se suma al Día Mundial delSíndrome de Turner

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49

El Ayuntamiento de la localidad muestra su apoyo a la campaña de visibilización del Síndrome de Turner, coincidiendo con la celebración de su Día Mundial hoy jueves, 28 de agosto.

Con este gesto, el Consistorio quiere contribuir a dar a conocer esta condición genética poco frecuente que afecta a niñas y mujeres, y mostrar su compromiso con la sensibilización social y el apoyo a las personas y familias que conviven con ella.

El Síndrome de Turner, que se produce por la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X, se asocia a diversas características clínicas y requiere un acompañamiento médico especializado. La jornada mundial busca precisamente concienciar a la sociedad, fomentar la investigación y visibilizar la importancia del diagnóstico temprano.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria anima a la ciudadanía a «sumarse a esta campaña de apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas por el Síndrome de Turner y sus familias».

