Lasarte-Oria despedirá hoy a los menores saharauis con una fiesta

María Cortés lasarte-oria. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16

Tras varias semanas disfrutando en la localidad del verano, hoy Lasarte-Oria despedirá a los menores saharauis que ha acogido con una fiesta que arrancará por la mañana con el montaje de la haima y música saharaui en la plaza Andatza. Habrá, como años anteriores, una comida en Xirimiri y ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, actuará Porrotx y sobre las 18.00 horas está prevista una fiesta de la espuma. «Hoy nos juntaremos varias familias de acogida y los niños que han estado pasando el verano en Buruntzaldea y alrededores», informa Irati, ama de acogida de Hassana, el único niño saharaui que he estado este verano en Lasarte-Oria. Aprovechando la ocasión, ha querido «agradecer al Ayuntamiento, a Oporrak Bakean y a Sahararekin Elkartasuna Lasarte-Oria su colaboración para hacer posible que los niños estén en Euskadi», aunque asegura que «ojalá el programa no hiciera falta».

El 21 de julio se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento el tradicional acto de recepción oficial a los niños saharauis, dentro del programa Vacaciones en Paz. «Es el tercer año que Hassana pasa el verano con nosotros y todo ha sido fácil con él. Hay más confianza, mejor comunicación y nos conocemos más. Además, estuvimos en diciembre en los campamentos y pudimos conocer a su familia de Hassana. Ya tenemos un vínculo muy especial. Ha sido una pena que llegaran 17 días más tarde por tema de visados. No hemos podido hacer algunos planes que teníamos previstos, pero Hassana se lo ha pasado genial en los txokos de verano y también hemos hecho cosas con otros niños saharauis que estaban en hogares de Donostia», comentaba Irati.