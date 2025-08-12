Intenso sofoco en el Hipódromo

Instantes de la jornada en el Hipódromo donostiarra, con presencia de un nutrido grupo de jugadores de la Real Sociedad.

Juan F. Manjarrés lasarte-oria. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Hipódromo situado en Zubieta se encuentra en su semana crucial, atisbándose ya la celebración de la Copa de Oro el próximo viernes, pero antes este pasado domingo tuvo lugar el desarrollo de una nueva jornada que contó con una importante asistencia de público en las gradas. Se disputaba un más que interesante Gran Premio Fomento San Sebastián.

Si por algo estuvo marcada la tarde del domingo en el Hipódromo fue por las altas temperaturas, en medio de una intensa ola de calor. No fue una jornada sencilla para jockeys y caballos. En muchos momentos tuvieron que proceder a refrescar a los animales ya que era difícil de soportar la temperatura.

En lo que respecta a la carrera estrella en sí, sobre una distancia de 2.200 metros, fue Making Time, con el jockey Janacek, el que se llevó el gato al agua. Desde la salida de cajones ya mostró que sería difícil que se le escapara la victoria.

El recinto deportivo situado en la zona de Zubieta calentó de esta manera motores ante el desarrollo el viernes de la Copa de Oro, la gran prueba del verano ecuestre entre las carreras que se desarrollan en el hipódromo donostiarra. Fue mucha la gente que se acercó, cobijándose del sol también, con importante presencia de jugadores del primer equipo de la Real Sociedad de fútbol, que tampoco quisieron perderse el espectáculo.