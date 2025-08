El hipódromo de Zubieta mira ya de reojo a su semana más intensa del año

J. F. M. lasarte-oria. Lunes, 4 de agosto 2025, 20:31 Comenta Compartir

El hipódromo ubicado en Zubieta va calentando motores y se acerca a su semana más decisiva, con el desarrollo de los grandes premios que tienen lugar durante la celebración de la Semana Grande donostiarra. El domingo día 10 habrá carreras, destacando la disputa del Gran Premio Donostia, pero todo el protagonismo recaerá en la Copa de Oro, que se vivirá la jornada del 15 de agosto. El domingo 17 también habrá competición en el hipódromo donostiarra, completanto la semana más intensa del año.

El recinto deportivo ubicado en Zubieta llega a esas jornadas decisivas tras la vivida el pasado domingo, con la disputa de un total de cinco pruebas y buena asistencia de público en las gradas. No fue una jornada de campeones ni de grandes carreras, pero en agosto el hipódromo se transforma gracias al buen ambiente. En lo deportivo, destacaba la previa del Critérium Internacional, aunque no parece que el domingo se viera al ganador de la gran carrera de potros del próximo día 24. 'Vol d'Amour' ganó y Janacek se guardó alguna carta, pero tal vez no lo hizo con la rotundidad que se esperaba. Aunque parte de ese mérito lo tiene una brava 'Eclair Lane', que las buenas sensaciones de su debut las transformó en una dulce realidad. Tiene chispa y cambio de ritmo como para seguir haciendo caja.