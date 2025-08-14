Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Copa de Oro del año pasado. ISAAC FARRÉ

Lasarte

El Hipódromo vive la cita más importante de la temporada con la esperada Copa de Oro

J. F. M.

LASARTE-ORIA.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:47

Ya está aquí la gran cita anual del Hipódromo donostiarra. El desarrollo de la Copa de Oro todos los años marca de clara el transcurso de la temporada de carreras y esta misma tarde se vivirá con toda la intensidad del mundo en una jornada que se espera que en gran medida esté marcada por el intenso calor anunciado.

Será la quinta de una tarde de cinco carreras, con hora de comienzo a las 19.15 horas. Basta con dar el dato de que son 61.250 euros los que se reparten el premio, llevándose el ganador la nada rechazable cifra de 35.000 euros. El segundo logrará hacerse con 14.000 y el tercero con 7.000. El cuarto y el quinto también recibirán premio en metálico. Una distancia de 2.400 metros en un hipódromo en ebullición esperan a los caballos y yeguas de más de 3 años que participan en esta carrera. Un evento que traspasa en muchos casos lo puramente deportivo, una cita social que se disfrutará hoy viernes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  7. 7

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Hipódromo vive la cita más importante de la temporada con la esperada Copa de Oro

El Hipódromo vive la cita más importante de la temporada con la esperada Copa de Oro