El Hipódromo vive la cita más importante de la temporada con la esperada Copa de Oro

Ya está aquí la gran cita anual del Hipódromo donostiarra. El desarrollo de la Copa de Oro todos los años marca de clara el transcurso de la temporada de carreras y esta misma tarde se vivirá con toda la intensidad del mundo en una jornada que se espera que en gran medida esté marcada por el intenso calor anunciado.

Será la quinta de una tarde de cinco carreras, con hora de comienzo a las 19.15 horas. Basta con dar el dato de que son 61.250 euros los que se reparten el premio, llevándose el ganador la nada rechazable cifra de 35.000 euros. El segundo logrará hacerse con 14.000 y el tercero con 7.000. El cuarto y el quinto también recibirán premio en metálico. Una distancia de 2.400 metros en un hipódromo en ebullición esperan a los caballos y yeguas de más de 3 años que participan en esta carrera. Un evento que traspasa en muchos casos lo puramente deportivo, una cita social que se disfrutará hoy viernes.