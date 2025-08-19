El Hipódromo sigue siendo una cita ineludible

Instantes de la última jornada en el Hipódromo, con un grupo de aficionados lasarteoriatarras y el ganador del premio Gobierno Vasco.

María Cortés lasarte-oria. Martes, 19 de agosto 2025, 20:57 Comenta Compartir

Como cada fin de semana, son muchos los vecinos del municipio y alrededores que se acercan al Hipódromo situado en Zubieta para disfrutar de las carreras, pero también del ambiente que se vive en este lugar tan especial. Sobre todo en verano, pasear por allí es una cita ineludible para muchos.

Los aficionados al turf tuvieron la semana pasada doble jornada, porque tras la esperada Copa de Oro, este pasado domingo tuvo lugar el Gran Premio Turismo Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. En lo que respecta a la competición, en la cuarta, la del Gobierno Vasco, que era la carrera estrella de la tarde, sobre una distancia de 1.600 metros para caballos y yeguas de tres años en adelante, hubo sorpresa. Recién finalizada la Semana Grande, la caballeriza donostiarra La Espiga se llevó una grata e inesperada alegría con el triunfo de la recién adquirida yegua 'See the dream' con el jockey A. Gutiérrez, por delante de los principales favoritos.

Lo dicho, gran afluencia de gente también en la jornada del domingo, con unas temperaturas más apacibles que las vividas en jornadas anteriores. Fueron muchos los aficionados lasarteoriatarras que no quisieron perderse la oportunidad de acudir al Hipódromo.