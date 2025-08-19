Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Instantes de la última jornada en el Hipódromo, con un grupo de aficionados lasarteoriatarras y el ganador del premio Gobierno Vasco. ISAAC FARRÉ

Lasarte

El Hipódromo sigue siendo una cita ineludible

Los aficionados al turf todavía tienen por delante varias jornadas hasta el final de la temporada de verano

María Cortés

lasarte-oria.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:57

Como cada fin de semana, son muchos los vecinos del municipio y alrededores que se acercan al Hipódromo situado en Zubieta para disfrutar de las carreras, pero también del ambiente que se vive en este lugar tan especial. Sobre todo en verano, pasear por allí es una cita ineludible para muchos.

Los aficionados al turf tuvieron la semana pasada doble jornada, porque tras la esperada Copa de Oro, este pasado domingo tuvo lugar el Gran Premio Turismo Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. En lo que respecta a la competición, en la cuarta, la del Gobierno Vasco, que era la carrera estrella de la tarde, sobre una distancia de 1.600 metros para caballos y yeguas de tres años en adelante, hubo sorpresa. Recién finalizada la Semana Grande, la caballeriza donostiarra La Espiga se llevó una grata e inesperada alegría con el triunfo de la recién adquirida yegua 'See the dream' con el jockey A. Gutiérrez, por delante de los principales favoritos.

Lo dicho, gran afluencia de gente también en la jornada del domingo, con unas temperaturas más apacibles que las vividas en jornadas anteriores. Fueron muchos los aficionados lasarteoriatarras que no quisieron perderse la oportunidad de acudir al Hipódromo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Hipódromo sigue siendo una cita ineludible

El Hipódromo sigue siendo una cita ineludible