Fundación Iñaki Ochoa de Olza, financiando proyectos en el Himalaya

El libro de Txusma Pérez Azaceta que se presenta hoy en Benasque tiene un claro carácter solidario y dirige todo el dinero recaudado con su venta a ayudar en la financiación de la Fundación Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya, organización que nace el 29 de septiembre de 2009 con el fin de conservar y difundir la memoria de Iñaki Ochoa de Olza y finalizar sus proyectos de cooperación inacabados en vida: La construcción de un orfanato, un hospital y unas escuelas en Nepal, Pakistán e India, donde se encuentran los niños más desfavorecidos de los tres países que albergan montes de más de ocho mil metros de altitud. Iñaki Ochoa de Olza fue un alpinista navarro que falleció el 23 de mayo de 2008 durante la ascensión al Annapurna.

«Los fines fundacionales de la Fundación se dirigen con carácter genérico a las siguientes colectividades de personas: enfermos, menores sin escolarizar, huérfanos y niños de las calles de Nepal, India y Pakistán».

Para la consecución de los fines mencionados, la Fundación realiza todo tipo de actividades destinadas a recaudar fondos en el primer mundo. Las mismas tienen mayormente que ver con el mundo del montañismo. Las ediciones del libro 'Bajo los cielos de Asia', la proyección y difusión del documental 'La voz de Iñaki', la realización de otras actividades y actos relacionados con la montaña «servirán asimismo al fin de recaudación de fondos para los proyectos destinados a los niños más desamparados y desfavorecidos de los países mencionados», afirman.

Son distintos los proyectos que desde esta fundación están llevando a cabo en estas zonas. Uno en el que están poniendo su esfuerzo es en la reforma de la escuela de Kalika, «un centro pequeño ubicado en un paraje increíble» tal y como indican desde la fundación. El edificio tiene graves problemas estructurales y necesita una reforma integral, uno de los proyectos para los que busca financiación. También trabaja en el centro de rehabilitación de alcoholismo ubicado en el valle de Makalu, en una ecogranja o en el hospital de Seduwa, una aldea con una población de unas 20.000 personas que tiene la sanidad como una de sus necesidades básicas.