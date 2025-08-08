Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Cortes de tráfico en la GI-2132 por obras de rehabilitación del firme

J. F. M.

lasarte-oria.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

La Diputación Foral de Gipuzkoa informa de que, con motivo de los trabajos de rehabilitación sostenible del firme de la carretera GI-2132, durante los días 11, 12, 13 y 14 de agosto se producirán cortes puntuales de tráfico en varios tramos del vial, en sentido Gasteiz. Las afecciones repercutirán especialmente en los accesos y salidas en dirección Lasarte-Oria (norte) y en las conexiones con la N-I y la N-634. Las obras se desarrollarán entre las 6.00 y las 20.00 horas de cada jornada. El lunes, 11 de agosto, habrá corte de la GI-2132 desde la salida a la N-634 Usurbil hasta la incorporación de la N-634 a la GI-2132-DES. Se recomienda circular hasta la rotonda de Belartza y tomar la quinta salida dirección Iruña para reincorporarse a la GI-2132-DES y acceder desde ahí a Lasarte-Oria (norte). Por su parte, el martes 12 de agosto habrá corte del tramo comprendido entre la salida a la N-634 Usurbil y el final de la incorporación de la GI-2132-DES a la N-I sentido Gasteiz, manteniéndose abierto el acceso a Lasarte-Oria (norte) desde la N-634. Las conexiones con la N-I se realizarán desde el enlace 453 'Lasarte-Oria norte'.

