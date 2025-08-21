Continúa abierto el plazo para las ayudas para mejorar la eficiencia energética en edificios y viviendas

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria tiene abierto el plazo hasta el 31 de octubre para solicitar las ayudas dirigidas a actuaciones de mejora de ... la eficiencia energética en edificios y viviendas del municipio. Esta convocatoria, dotada con un presupuesto inicial de 30.000 euros, tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad energética y reducir el consumo mediante intervenciones específicas en inmuebles residenciales.

En todos los casos, las actuaciones deberán haber finalizado entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 para ser consideradas subvencionables. Si la cuantía total solicitada supera el crédito disponible, las ayudas se distribuirán proporcionalmente entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos. Lo dicho, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de octubre. Toda la información sobre las bases y documentación requerida está disponible en la web municipal.

Actuaciones

Las ayudas contemplan diferentes tipos de actuaciones subvencionables, diferenciadas entre comunidades de propietarios y propietarios individuales. De esta manera, para comunidades de propietarios habría instalación de sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica e instalación de sistemas centralizados de calefacción y agua caliente con biomasa u otras energías renovables. Mientras que para propietarios particulares, la sustitución de calderas individuales por otras de gas natural de alto rendimiento y la renovación de cerramientos acristalados.