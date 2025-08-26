Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los pequeños saharauis, sus familias de acogida, miembros de Sahararekin Elkartasuna Lasarte-Oria y vecinos del municipio en la fiesta de despedida de ayer. FOTOS ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Caluroso adiós a los pequeños saharauis

Los pequeños, sus familias de acogida y demás vecinos disfrutaron ayer de una fiesta en Andatza plaza

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Martes, 26 de agosto 2025, 20:16

Hoy les quedará todavía un largo trayecto hasta los campamentos de Tindouf (Argelia) a los menores saharauis que han pasado este verano con familias ... de acogida de Euskadi. Semanas de actividades, vivencias y experiencias que se llevarán para el recuerdo tanto los pequeños, como todas esas familias que han decidido, un año más, participar en el programa Vacaciones en Paz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Caluroso adiós a los pequeños saharauis

Caluroso adiós a los pequeños saharauis