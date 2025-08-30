«Buscamos relanzar con fuerza el desarrollo de Euskal Jaia en la localidad»

El próximo 18 de octubre Lasarte-Oria celebrará una renovada edición de la Euskal Jaia, una fiesta con profundas raíces históricas en el municipio. ... La palabra renovada es la clave en este caso ya que se le quiere dar un nuevo realce al estar hablando de una fiesta de la que se tiene constancia de su celebración desde principios del siglo XX. Tras distintas etapas y parones, el Ayuntamiento desde hace unos años está «decidido a relanzarla con fuerza y mirada de futuro», con el objetivo de consolidarla como una «cita de referencia» en la agenda cultural del municipio.

Así lo han anunciado recientemente en un acto en el que tomaron parte el alcalde, Agustín Valdivia; la concejala de Euskera, Estitxu Alkorta; la de Cultura, Ainara Elicechea; y la presidenta de Ttakun Kultur Elkartea, Mari Karmen Ormazabal, entidad que se va a hacer cargo de la organización de la jornada. Dejaron claro que el evento «nace con la voluntad de reforzar los lazos comunitarios a través de la lengua y la cultura». Durante la presentación, los promotores insistieron en que el programa definitivo se dará a conocer en septiembre, aunque ya adelantaron que será una jornada «completa y atractiva», con actividades desde la mañana hasta la noche. Se prevé música, danza, animación en la calle y una comida popular en la plaza Okendo, con la implicación de agentes y colectivos locales.

Durante el acto también se presentó la nueva imagen gráfica del evento: Un logotipo en el que el Okerra harria aparece acompañado de unas alpargatas con los colores del escudo municipal, invitando a la danza, la alegría y la participación popular.

Mari Karmen Ormazabal, presidenta de Ttakun Kultur Elkartea, hizo un llamamiento a la implicación de la ciudadanía: «Estamos empezando a tomar contacto con grupos y asociaciones del municipio. Queremos que la gente se implique, que sienta esta fiesta como suya, porque solo así lograremos que se consolide y crezca año tras año».

La organización remarcó que esta celebración no mira solo al pasado, sino que aspira a ser un espacio vivo para disfrutar del presente y construir un futuro en euskera. «Para que la fiesta se afiance, necesitamos la complicidad de toda la ciudadanía», remarca Ormazabal.

Agustín Valdivia, alcalde de Lasarte-Oria, reafirma la importancia de recuperar celebraciones que conectan pasado y presente. «Queremos que esta Euskal Jaia sea mucho más que una jornada festiva. Queremos que sea un reflejo del pueblo que somos: Diverso, vivo y comprometido con nuestra cultura. Una fiesta que nos una y que nos represente».

Por su parte, Estitxu Alkorta, concejala de Euskera, destaca el valor de esta cita como motor de convivencia y transmisión cultural. «El euskera ha dado un paso adelante de generación en generación y seguimos en ello. Si bien la Euskal Jaia de Lasarte-Oria es una oportunidad para celebrar la transmisión del euskera y de nuestra cultura, también es una herramienta para fortalecer nuestro municipio».

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación del Okerra harria como símbolo diferenciador. Esta piedra tendrá un papel central tanto en el diseño gráfico del evento como en su desarrollo simbólico, dotando a la Euskal Jaia de una identidad propia ligada a Lasarte-Oria.

Ainara Elicechea, concejala de Cultura, subraya la necesidad de dotar de identidad propia a la fiesta, señalando que la Euskal Jaia se celebra en muchos pueblos, «pero queríamos que la de Lasarte-Oria tuviera su sello especial. El Okerra harria es una metáfora de nuestras raíces y de nuestra fuerza colectiva».