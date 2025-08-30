Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estitxu Alkorta, Ainara Elicechea, Agustín Valdivia y Mari Karmen Ormazabal junto a Okerra harria. JUANFER

Lasarte-Oria

«Buscamos relanzar con fuerza el desarrollo de Euskal Jaia en la localidad»

Tendrá lugar el 18 de octubre, pero ya se trabaja para que lo haga con un importante impulso dentro de una idea de renovación

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Lasarte-Oria

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

El próximo 18 de octubre Lasarte-Oria celebrará una renovada edición de la Euskal Jaia, una fiesta con profundas raíces históricas en el municipio. ... La palabra renovada es la clave en este caso ya que se le quiere dar un nuevo realce al estar hablando de una fiesta de la que se tiene constancia de su celebración desde principios del siglo XX. Tras distintas etapas y parones, el Ayuntamiento desde hace unos años está «decidido a relanzarla con fuerza y mirada de futuro», con el objetivo de consolidarla como una «cita de referencia» en la agenda cultural del municipio.

