Ayudas para modernizar explotaciones agrarias en suelo no urbanizable

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la mejora o modernización de los inmuebles en los que ... se desarrollan explotaciones agrarias ubicadas en suelo no urbanizable del municipio. Se trata de una línea de subvenciones que está dotada con 10.000 euros y tiene como objetivo apoyar a quienes desarrollan su actividad en el entorno rural, «contribuyendo a la mejora de sus instalaciones y condiciones de trabajo» según señalan desde la propia institución local.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran las obras de conservación y mejora de edificios utilizados exclusivamente para actividades agrarias -como establos, graneros, silos o almacenes-, así como las obras de abastecimiento de agua y saneamiento, incluso cuando afecten a edificios de uso residencial vinculados a la explotación.

La cuantía de la subvención será del 10 % del gasto subvencionable, con un máximo de 3.000 euros por explotación. No obstante, si la persona titular es menor de 35 años o la explotación tiene una antigüedad inferior a dos años, el importe máximo se amplía hasta los 4.500 euros.

Las obras que opten a estas ayudas deberán estar finalizadas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, así como contar con la correspondiente licencia municipal. Asimismo, serán subvencionables tanto los costes de ejecución como los derivados de los servicios técnicos de ingeniería o arquitectura necesarios para los proyectos.

Las personas que estén interesadas en recibir este tipo de ayudas pueden consultar las bases completas de la convocatoria en la web municipal.