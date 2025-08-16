Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte-Oria

Ayudas para modernizar explotaciones agrarias en suelo no urbanizable

El plazo de presentación de solicitudes a esta subvención ofrecida desde el Ayuntamiento finalizará el 31 de octubre

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Lasarte-Oria

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la mejora o modernización de los inmuebles en los que ... se desarrollan explotaciones agrarias ubicadas en suelo no urbanizable del municipio. Se trata de una línea de subvenciones que está dotada con 10.000 euros y tiene como objetivo apoyar a quienes desarrollan su actividad en el entorno rural, «contribuyendo a la mejora de sus instalaciones y condiciones de trabajo» según señalan desde la propia institución local.

