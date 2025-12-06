Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ocho establecimientos hosteleros participaron en la edición de este año de la Ruta del Pintxo de la asociación Aterpea. FOTOS ISAAC FARRÉ

Lasarte

Aterpea dará a conocer el martes a los próximos ganadores de la Ruta del Pintxo

El premio popular y profesional se repartirán entre establecimientos participantes

María Cortés

lasarte-oria.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45

Comenta

Numerosos vecinos aprovecharon el pasado fin de semana para disfrutar de la undécima edición de la Ruta del Pintxo, un clásico gastronómico organizado por la asociación Aterpea. Ocho establecimientos hosteleros de Lasarte-Oria presentaron sus propuestas: el sándwich con pan brioche con pato confitado y cebolla caramelizada de la sidrería Araeta; el crujiente de carrillera y setas con salsa de rabo del bar Arkupe: el tartar de marisco con base de galleta rit y canónigos del caf-e-bar Buenetxea; el crep relleno de champiñones con salsa de piquillos y carbonara del restaurante Herriko Etxea; la txuleta de viejo con yema frita y mayonesa de pimientos verdes sobre brioche tostado del bar Oria-Txiki; la tortilla de arroz frita con aguacate, gambas y salsa fuji de Namie Sushi; el pimiento de chipirón sobre salsa ajo-almendra del bar Usoak; el falso caparazón ajo-perejil relleno de carne mechada de angus con tartar tropical de langostino y cebolla encurtida del bar Lasarte.

Los vecinos tuvieron la oportunidad de probarlos y, al igual que el jurado profesional, valorarlos sobre diversos parámetros como el sabor, la creatividad y originalidad, la presentación y la cantidad de pintxos consumidos.

Finalizada la iniciativa, durante esta semana, Aterpea ha recogido todos estos tickets con las valoraciones de los clientes y el martes, 9 de diciembre, dará a conocer el establecimiento ganador del premio popular y del profesional. También anunciará los ganadores de los vales de compra valorados en 500 euros que sorteaba por participar en la Ruta del Pintxo.

