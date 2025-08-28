Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

Apagón y procesión cívica bajo la luz de las velas por la noche

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:40

A partir de las 21.30 horas y tras el repique de las campanas en varias iglesias de la ciudad y la escenificación de la 'quema' de la ciudad en el Paseo de los Curas, en la propia calle 31 de agosto, habrá la oportunidad de contemplar la procesión cívica de dicha jornada que, con el apagón de alumbrado y a la luz de las velas, tiene por objeto la conmemoración de la tragedia que vivió la ciudad ese día de 1813. La procesión comenzará en la Iglesia de San Vicente, realizará su primera parada a la altura de la Plaza D. Alvaro del Valle Lersundi, la segunda tendrá lugar a la entrada de la Plaza de la Trinidad y, finalmente, todos los participantes realizarán una actuación conjunta en el atrio de Santa María. Se trata de un acto que siempre resulta especialmente atractivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Apagón y procesión cívica bajo la luz de las velas por la noche