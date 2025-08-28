Apagón y procesión cívica bajo la luz de las velas por la noche

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:40 Comenta Compartir

A partir de las 21.30 horas y tras el repique de las campanas en varias iglesias de la ciudad y la escenificación de la 'quema' de la ciudad en el Paseo de los Curas, en la propia calle 31 de agosto, habrá la oportunidad de contemplar la procesión cívica de dicha jornada que, con el apagón de alumbrado y a la luz de las velas, tiene por objeto la conmemoración de la tragedia que vivió la ciudad ese día de 1813. La procesión comenzará en la Iglesia de San Vicente, realizará su primera parada a la altura de la Plaza D. Alvaro del Valle Lersundi, la segunda tendrá lugar a la entrada de la Plaza de la Trinidad y, finalmente, todos los participantes realizarán una actuación conjunta en el atrio de Santa María. Se trata de un acto que siempre resulta especialmente atractivo.