Actuaciones en diferentes puntos del municipio para eliminar nidos de avispas

Una de las actuaciones pendientes es la retirada de un nido de avispas en el platanero ubicado en Donostia etorbidea.

María Cortés lasarte-oria. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05

Son varios los vecinos que en las últimas semanas han informado sobre la presencia de enjambres de avispas asiáticas en diversos puntos de Lasarte-Oria. «Hemos pasado varios avisos de nidos de avisperos a la Diputación Foral de Gipuzkoa, institución desde la que se centraliza la gestión de este tipo de actuaciones», destacan desde el Consistorio lasarteoriatarra, añadiendo que «de las alertas recibidas se han desactivado ya unos cuantos enjambres, aunque faltan algunos más».

Ayer mismo recibieron dos avisos más, «pero estamos pendientes de que se concreten los datos para poder pasarlos a la plataforma de la Diputación Foral de Gipuzkoa».

Desde el Ayuntamiento detallan que «entre las actuaciones pendientes quedan varias en kale Nagusia, nidos en los números 58 y 59 (que estaba previsto que se retiraran ayer) y otro enjambre en el árbol platanero en Donosti etorbidea. En este último caso, deberán proceder a su retirada los Bomberos, al estar el nido situado a gran altura». Los responsables municipales destacan que «en todos estos casos se trata de avispas asiáticas». En cualquier caso, se recomienda a los ciudadanos no acercarse ni intentar manipular los nidos, y en su lugar, contactar con los servicios municipales o emergencias para que se encarguen de su eliminación.

Mientras tanto, los vecinos más próximos a las zonas donde están ubicados los nidos esperan que se actúe lo antes posible «porque llevamos días ya sin poder abrir las ventanas de casa por miedo a que puedan entrarnos avispas. Con el calor que ha hecho estos días ha sido insoportable».

Desactivación

Esta situación es cada vez más frecuente en los últimos años, no solo en Lasarte-Oria, sino en otros municipios cercanos. Por eso, en Andoain, por ejemplo, en el mes de abril, se puso en marcha la campaña del 2025 de desactivación de nidos de la avispa asiática, «haciendo hincapié en la importancia que tiene la desactivación de los nidos primarios, de manera correcta (a la caída del día o primeras luces cuando aún están dentro del nido). Los nidos primarios se pueden desactivar con pocos recursos y además la desactivación de estos disminuye la cantidad de nidos secundarios que se pueden encontrar en verano», destacaron desde el Ayuntamiento de Andoain.