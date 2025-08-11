Abierto el plazo para pedir ayudas para instalar ascensores en los edificios

El Ayuntamiento establece ayudas para subvencionar la instalación de ascensores y para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas dirigidas a la instalación de ascensores y la realización de obras de mejora de la accesibilidad en edificios residenciales del municipio. Con una dotación presupuestaria inicial de 120.000 euros, esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la adaptación de los inmuebles a las necesidades de accesibilidad de sus residentes, especialmente de las personas mayores o con movilidad reducida.

Esta línea de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva está regulada por las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. El plazo para presentar solicitudes ya está abierto y permanecerá vigente hasta el 31 de octubre.

Las actuaciones subvencionables deberán haberse ejecutado y finalizado entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Podrán recibir las siguientes ayudas económicas máximas: Ascensores, hasta 10.818 euros por instalación; rampas u otros elementos similares, hasta 1.803 euros; y otras intervenciones de accesibilidad, hasta 3.606 euros.

Además, si tras el cierre de esta convocatoria existiesen fondos disponibles procedentes de otras líneas de ayuda, el Consistorio podrá ampliar la dotación presupuestaria para cubrir un mayor número de solicitudes.

El Ayuntamiento recuerda que esta iniciativa se enmarca en la voluntad del gobierno municipal de promover un entorno urbano «más inclusivo, en el que todas las personas puedan vivir y desplazarse con dignidad, seguridad y autonomía». La mejora de la accesibilidad en los edificios residenciales es «una de las prioridades» en materia de cohesión social y calidad de vida, «especialmente ante el progresivo envejecimiento de la población».

Las personas interesadas pueden consultar toda la información relativa a la convocatoria, así como los requisitos y documentación necesaria en la página web municipal.

Eficiencia energética

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha abierto el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios y viviendas del municipio. Esta convocatoria, dotada con un presupuesto inicial de 30.000 euros, tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad energética y reducir el consumo mediante intervenciones específicas en inmuebles residenciales.

Las ayudas contemplan diferentes tipos de actuaciones subvencionables, diferenciadas entre comunidades de propietarios y los que se hacen a título individual. En el primer caso se centran en la instalación de sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica (hasta un 10 % del coste, con un máximo de 6.000 euros) y en la de sistemas centralizados de calefacción y agua caliente con biomasa u otras energías renovables (también hasta el 10 % del coste, con el mismo límite por comunidad). Los particulares pueden subvencionar con estas ayudas la sustitución de calderas individuales por otras de gas natural de alto rendimiento (400 euros de ayuda por vivienda) y la renovación de cerramientos acristalados (subvención del 30 % del coste, con un máximo de 400 euros por m² de ventana y hasta 1.200 por vivienda).

En todos los casos, las actuaciones deberán haber finalizado entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 para ser consideradas subvencionables. Si la cuantía total solicitada supera el crédito disponible, las ayudas se distribuirán proporcionalmente entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de octubre y toda la información sobre las bases y documentación requerida está disponible en la web municipal.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento «reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la transición energética y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Lasarte-Oria», afirman desde el Consistorio.