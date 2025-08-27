Abierto el plazo hasta el 31 de octubre para las ayudas para crear pequeñas empresas

Lasarte-OriaAbierto el plazo hasta el 31 de octubre para las ayudas para crear pequeñas empresas
Las personas interesadas tendrán hasta finales de ese mes para presentar las solicitudes
Lasarte-Oria.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48
Recientemente el Ayuntamiento de Lasarte-Oria informó sobre la convocatoria de ayudas 2025 dirigidas a apoyar la creación de pequeñas empresas de comercio, hostelería ... o servicios personales en el municipio. Desde el Consistorio han querido explicar que «queremos rectificar y corregir las fechas del plazo de presentación de solicitudes, ya que los interesados tienen desde ahora y hasta el 31 de octubre para ello, no hasta diciembre como se informó en un primer momento».
Recordando los detalles de esta ayuda, el programa cuenta con una dotación de 40.000 euros, que se concederá en régimen de libre concurrencia.
Las bases específicas que regulan la convocatoria fueron aprobadas en pleno municipal y publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) y la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): BOG (https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2025/08/18/c2505900.pdf) y BDNS (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ GE/es/convocatorias/851196). Lo dicho, el plazo para las solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre.
Bases específicas
Las solicitudes deberán ajustarse a lo establecido en las bases específicas aprobadas y publicadas previamente, disponibles tanto en el BOG como en la web municipal.
Con esta convocatoria, el Ayuntamiento busca «impulsar la actividad económica local, favorecer el emprendimiento y contribuir a la consolidación del tejido empresarial en Lasarte-Oria».
