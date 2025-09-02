Soberanía alimentaria, tema central de la Fiesta del Comercio de la próxima semana

El municipio tiene ya todo listo para la organización del día grande del comercio local: Merkataritza Festa. Durante buena de la semana próxima se irán ... sucediendo actividades, con el viernes día 12 como jornada central. En esta ocasión la temática elegida ha sido la soberanía alimentaria y ese será el eje sobre el que gire la Fiesta del Comercio en Hernani.

Del 9 al 12 de septiembre habrá talleres, mesas redondas, mercado de productos locales, animación callejera y pintxo-pote de productos locales en las calles y establecimientos del municipio. 'Gure lurra, gure jatekoa' (Nuestra tierra, nuestra comida) será el lema de la Fiesta del Comercio, en la que colaboran la Mesa de Comercio de Hernani (formada por el Ayuntamiento, Berriak y Ekhilur) y la Mesa Alimentaria de Hernani Burujabe (integrada por el Ayuntamiento, HENASE, Herrilur y Bertatik Elikatuz). En la presentación de la fiesta han participado Patxi Ibarguren, concejala de Comercio y Desarrollo Local; Nagore Álvarez, presidenta de la asociación de hostelería y comercio Berriak; Alex López, dinamizador de Ekhilur, y Oihana Aristegi, miembro de las Mesa Alimentaria de Hernani Burujabe.

La concejala Patxi Ibarguren ha explicado que «éste será el segundo año temático en la Fiesta del Comercio. En la Mesa del Comercio recibimos una propuesta de la Mesa Alimentaria de Hernani Burujabe y hemos acogido con ilusión este trabajo en común». Ibarguren afirma que «tejer redes siempre está bien. Con esta fiesta queremos reforzar la red de agentes, dar a conocer proyectos y poner en valor el trabajo realizado por el sector. Este año en concreto, la fiesta servirá también para poner la alimentación soberana y el sector primario en el centro y mostrar los pasos que estamos dando los últimos años en Hernani».

Para los asociados de Berriak resulta siempre una fecha especial. Su presidenta, Nagore Álvarez, señala que «iniciativas como la Fiesta del Comercio no solo dan visibilidad a nuestros negocios sino que refuerzan el vínculo con nuestra comunidad: El pequeño comercio no es un mero punto de venta, somos parte de la vida cotidiana del pueblo. Contribuimos a que Hernani siga teniendo personalidad, vida en la calle y relaciones sociales». Serán 67 los establecimientos que participarán activamente en esta edición de la Fiesta del Comercio.

El viernes día 12 será el gran día de la Fiesta del Comercio. Coincidirá con Hartu kalea! y el Casco estará cerrado al tráfico a partir de las 10.00 horas. Ese día, los establecimientos sacarán sus productos a la calle. Tendrá lugar un mercado de productos locales en Plaza Berri, en el que habrá 16 puestos: Miel (Aikur e Ibai Ormaetxea), lácteos (Larreta), quesos (Behieko y Berbelar), pasta (Zituene), manzanas (Iradi), carne (Perrapa), verduras (Arriatzu, Herrilur y Nekazal Eskola), conservas (OnEin), helados (Leizuri), herboristería (Goxo), libros (Argia) y el punto de información de Hernani Burujabe.

Ese día, también habrá una sesión de showcooking de la mano del cocinero Zigor Iturrieta en la zona peatonal de la calle Urbieta. Por la tarde, en ese mismo lugar, habrá un taller para familias sobre meriendas saludables de la mano de Eliku y degustación de manzanas con Manuel y Maddi Iradi, del caserío Zabalo-Enea. En la cafetería Kuia habrá un taller sobre la preparación del café en casa.

Cuando terminen los talleres, comenzará la animación callejera de la mano de Mogumbo y llegará la novedad de este año con la organización de un pintxo-pote con el uso de productos locales en ocho bares del municipio: Andrekale 21, Aralar, Atxur, Ekos, Goiz Eguzki, Haida, Harresi y Joxe Mari.