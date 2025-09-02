Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de Merkataritza Festa celebrada en Plaza Berri. Juanfer
Hernani

Soberanía alimentaria, tema central de la Fiesta del Comercio de la próxima semana

El día grande será el viernes 12 de septiembre, con un amplio programa de actividades que se vivirá durante toda la jornada

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:54

El municipio tiene ya todo listo para la organización del día grande del comercio local: Merkataritza Festa. Durante buena de la semana próxima se irán ... sucediendo actividades, con el viernes día 12 como jornada central. En esta ocasión la temática elegida ha sido la soberanía alimentaria y ese será el eje sobre el que gire la Fiesta del Comercio en Hernani.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  10. 10

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Soberanía alimentaria, tema central de la Fiesta del Comercio de la próxima semana

Soberanía alimentaria, tema central de la Fiesta del Comercio de la próxima semana