Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

Segunda parte del desafío solidario en Atsegindegi, con música

J. F. M.

HERNANI.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Además del deporte en sí, en la segunda jornada del desafío solidario que están protagonizando Xabier Salillas y Abel Fernández en Atsegindegi con 24 horas sin parar de práctica deportiva, hoy habrá protagonismo de la música también. Tanto ayer, desde que se pusiera en marcha a las seis de la tarde, como hoy hasta la misma hora, se han programado un buen número de actividades para acompañar el desarrollo del desafío. A las 11.00 habrá música de la Banda Municipal y la Juvenil de Hernani, y a las 12.00 desafío rural entre Hernani y Urnieta. Tras el bocadillo solidario actuará el grupo Gora Musika! y el de batukada Taupada, además de Mendeku.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Segunda parte del desafío solidario en Atsegindegi, con música