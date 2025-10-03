Segunda parte del desafío solidario en Atsegindegi, con música

J. F. M. HERNANI. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Además del deporte en sí, en la segunda jornada del desafío solidario que están protagonizando Xabier Salillas y Abel Fernández en Atsegindegi con 24 horas sin parar de práctica deportiva, hoy habrá protagonismo de la música también. Tanto ayer, desde que se pusiera en marcha a las seis de la tarde, como hoy hasta la misma hora, se han programado un buen número de actividades para acompañar el desarrollo del desafío. A las 11.00 habrá música de la Banda Municipal y la Juvenil de Hernani, y a las 12.00 desafío rural entre Hernani y Urnieta. Tras el bocadillo solidario actuará el grupo Gora Musika! y el de batukada Taupada, además de Mendeku.