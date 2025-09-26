La planta de tratamiento de residuos de Jauregi estará en marcha en cuatro años

Juan F. Manjarrés Hernani Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Hernani contará de la mano de la empresa de transporte y gestión de residuos Ekotrade con una vanguardista planta de tratamiento de residuos «no tóxicos ni peligrosos» en la zona de Jauregi, en concreto donde en la actualidad se encuentra el desguace Zapiain, que está fuera de actividad. Según las fechas que manejan tanto desde la empresa como desde el Ayuntamiento, la nueva planta podría estar en marcha en un plazo aproximado de cuatro años, teniendo en cuenta que hay que acometer una modificación puntal de Normas Subsidiarias para otorgar el cambio de uso y esperar la tramitación por parte del Gobierno Vasco del documento medioambiental pertinente. Se trata de dos documentos que suponen un periodo aproximado para su aprobación de 18 meses.

De cara al desarrollo de esta nueva planta de tratamiento de residuos, este próximo martes pasará por el Pleno la aprobación del convenio a firmar entre el Ayuntamiento y Ekotrade, y ayer mismo fue un punto que salió dictaminado dentro de la comisión de Desarrollo Local. Es un proyecto de una instalación que había levando ampollas y preocupación entre los vecinos de la zona de Jauregi, pero que desde el Ayuntamiento aseguran que se ha elaborado un convenio muy trabajado, que no deja espacio para ningún tipo de sorpresa. «En la elaboración de este convenio se ha tenido en cuenta la opinión que nos han dado los vecinos (se han desarrollado reuniones con ellos)», afirma el alcalde, Xabier Lertxundi. De esta manera, se han incluido aspectos como la realización de un vial que irá desde la rotonda a construir en la zona de la Serrería Bereziartua y Volvo hasta la nueva planta, lo cual facilitará en el futuro el paso de camiones. También se han adoptado medidas frente al ruido que podría generarse, realizándose todos los trabajos en el interior del pabellón, «algo que nos permitirá introducir máquina especialmente avanzada en la planta», señala Gorka Natxiondo, de Ekotrade. Otro aspecto que generaba inquietud y que ha sido trabajado también en el convenio es el del impacto visual que pudiera tener la planta, en un área de una especial riqueza paisajística.

Desde el Ayuntamiento realizan una lectura muy positiva del elaborado convenio que ahora se aprueba y que va a marcar el futuro desarrollo de la planta de tratamiento de residuos en Jauregi, ya que «supone un claro avance en la apuesta por el concepto de cero residuos que tenemos planteado como municipio», afirma Lertxundi. En este sentido, desde Ekotrade insisten que supone un salto fundamental en el concepto de revalorización y reutilización. «La frase que lo resume todo es que consiste en convertir el residuo en recurso», subraya Natxiondo. Dentro de esta línea, remarcan que el 40% de los materiales de las obras tienen que llegar de la revalorización, aspecto en el que va a trabajar concretamente esta nueva planta. «Es cambiar de concepto y no considerar que un material que ha sido reciclado para su reutilización se considere de segunda». En este sentido, Ekotrade en la actualidad recicla el 95% del material que recibe.

Ekoland, una planta de 10.000 metros cuadrados Lo que se va a hacer con la firma del convenio entre el Ayuntamiento y Ekotrade es el primer paso para un proyecto al que todavía le queda un camino «largo». El nombre que recibe la nueva iniciativa es Ekoland y el alcalde ha remarcado que la modificación puntual del área dejará bien claro que allí solo se podrá desarrollar la nueva planta de tratamiento de residuos, «ninguna otra actividad». Tampoco el futuro desarrollo de la zona como área industrial, en un ámbito en el que el peso del componente rural y paisajístico es sumamente importante. La nueva planta tendrá un tamaño de unos 10.000 metros cuadrados y una de las novedades es que «toda la actividad se desarrollará en el interior del pabellón, algo que no es habitual». Desde Ekotrade insisten en que una planta tan vanguardista como la planteada para Hernani no existe en todo el territorio vasco. Un aspecto relevante es que contará con un laboratorio que ayudará mucho en aspectos relacionados con la investigación.

