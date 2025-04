Movilización en Gudarien Plaza por el derecho a una vivienda digna

Porque hay que recuperar la soberanía y la dignidad. Porque hay que poner la vida en el centro, más de cuarenta ciudades de todo el ... mundo celebramos y nos movilizamos este 25 y 26 por los Días de Accion Global por la Vivienda, incluyendo Valencia». Son palabras del colectivo de Stop Desahucios de Hernani. Con tal motivo el sábado llevaron a cabo una concentración, «no pararemos hasta que el derecho de la vivienda sea una realidad para todas las personas que viven en nuestro País Vasco», insisten.

«Sabemos que el ataque brutal más reciente al derecho a la vivienda, con desahucios y subidas impagables de precio de los alquileres viene de la mano de la banca, pero también y de manera muy incisiva de los fondos buitre o fondos vampíricos, como estamos empezando a denominarlos en la PAH. Estos son fondos de extracción, que no construyen nada ni contribuyen en la vida del barrio; solo buscan extraer el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible, sin importarles las consecuencias. Absorben valor, habitualmente público o comunitario, y no devuelven nada. Por eso los llamamos de extracción y no de inversión como nos quieren hacer creer».

Gigantes financieros

Afirman que desde el 2008 han pasado de ser desconocidos a convertirse en «actores centrales» del mercado inmobiliario. «Muchas personas no saben ni siquiera que su piso ahora lo gestiona un gigante financiero con sede en Nueva York, Londres o Luxemburgo. Pero lo notan: En las subidas de alquiler, en la carencia de renovación de contratos, en la presión que ejercen de manera permanente».

Entienden que sus estrategias son «cada vez más agresivas», con expulsión de arrendatarios, ofreciendo dinero, no renovando contratos de alquiler, vendiendo inmuebles con personas dentro... «y cada vez más opacas y violentas, con mobbing inmobiliario o contratando empresas como Desokupa».

La PAH y los sindicatos de vivienda han evitado miles de desahucios y han conseguido hacer visibles estas prácticas. «Pero hace falta mucho más para acabar con el negocio de la vivienda y garantizar su derecho: Frenar todos los desahucios, intervenir en el mercado del alquiler y crear el parque público necesario, además de sancionar los abusos y poner límites claros a los fondos».