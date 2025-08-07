Mendiriz Mendi disfrutó en Cantabria

DV Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27 | Actualizado 21:56h. Comenta Compartir

El club de montaña Mendiriz Mendi ha llegado al tradicional parón de agosto tras llevar a cabo una salida que resultó muy positiva al parque natural de Collados del Asón, en Cantabria. Tal y como reconocen desde la entidad deportiva local, «al final llenamos todas las plazas ofrecidas y salió todo perfecto». Aunque en este mes de agosto no se organizará ningún tipo de salida o actividad especial desde la entidad del municipio, recuerdan que las oficinas del club se abren los jueves en el horario habitual, es decir de ocho a nueve de la tarde. Tras el parón de este estival mes de agosto, septiembre contará con dos planes atractivos, como serán una salida a Eibar para mayores y el desarrollo de Mugarri Bisita.