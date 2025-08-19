Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juegos de mesa en la asociación Belkara de Karabel para los mayores de 65 años

HERNANI.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:57

Cada miércoles de agosto, las personas mayores de 65 años están disfrutando de actividades gratuitas organizadas para ellos por el Ayuntamiento. Sin tener que moverse de la localidad, los mayores están pudiendo participar en estas iniciativas que cada miércoles se les ofrece.

En la cita de hoy, se organizarán juegos de mesa en la asociación Belkara de Karabel. El punto de encuentro será Atsegindegi, a las diez de la mañana, y desde allí partirán a Karabel.

Lo dicho, los mayores del municipio llevan todo el verano pudiendo realizar actividades diferentes una vez por semana. En este mes, la primera cita fue con una entretenida sesión de cine en Biteri. La semana pasada, los hernaniarras tuvieron la ocasión de trabajar el bienestar físico en colaboración con el departamento de Actividad Física y Deporte municipal. Y la semana que viene, último miércoles de agosto, se realizará una salida al museo Chillida Leku. Las plazas serán limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente, siendo hoy, día 20, el último día para hacerlo en el departamento de Personas Mayores del Ayuntamiento (Biteri Kultur Etxea ó 943 57 54 31).

