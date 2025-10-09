Errebeldeak Fest, jornada inclusiva este sábado con deporte y música

El sábado tendrá lugar una nueva edición de Errebeldeak Fest con una jornada repleta de deporte inclusivo y potente música en Hernani. Hay que recordar ... que se trata del primer festival inclusivo de deporte y música de Euskal Herria dirigido por un rockero ciego, como es Ibon Casas. Este evento, organizado desde sus inicios por la Asociación Cultural dameTVision, vuelve en su quinta edición con una nueva propuesta que fusiona diversas actividades de música y deporte para todas las edades.

«A partir de ahora este festival se va a llamar Errebeldeak Fest Kirol Musika Inklusiboa, en vez de Errebeldeak Fest Kirol Rock Inklusiboa. El rock es mucho… Pero la música lo es todo», afirman desde la organización de la jornada del sábado.

El programa comenzará a las 17.00 horas en Los Tilos. Habrá una emocionante competición deportiva de tiro con carabina de aire. La particularidad de este evento es el desafío 'Todos contra Fernando', donde los participantes tendrán la oportunidad de medirse con Fernando Michelena, campeón de España de tiro adaptado en silla desde 2014. Es una excelente oportunidad para poner a prueba la puntería, disfrutar de un deporte inclusivo y compartir un momento con un deportista de élite. Una actividad diseñada para la participación de todos, promoviendo la igualdad y la visibilidad de las capacidades diversas. El Club Deportivo Kemen de personas con discapacidad, y la empresa GTS Electrónica colaborarán en el desarrollo de este campeonato.

Le seguirá a las 20.30 horas la celebración del concierto inclusivo de Errebeldeak Blind Rock Festival, con una primera actuación del grupo vizcaíno Burn in Hell, un grupo de Heavy Metal clásico, con la particularidad de que en sus filas hay una persona prácticamente ciega. Se trata de Egoitz Bilbao, uno de los guitarristas de la banda, afectado de Retinosis Pigmentaria, una patología visual degenerativa que, hasta la fecha, va dejando progresiva e irremediablemente ciegas a todas las personas que la padecen en el Planeta. La música de Burn In Hell cuenta con potentes guitarras, ritmos enérgicos y una actitud rockera, ideal para encender la plaza y complementar la energía de Meinstein, que será la segunda banda en actuar. Grupo catalán que ofrece una experiencia en vivo de Rammstein, lo que significa que su estilo musical es Industrial Metal/Neue Deutsche Härte. Se pueden esperar sonidos potentes, riffs contundentes, una base rítmica pesada y atmósferas oscuras, buscando replicar la energía y el espectáculo visual de la icónica banda alemana. Será un concierto lleno de fuerza y teatralidad.

El objetivo principal de la jornada del sábado en Hernani es el de animar a la población en general, y muy en especial a todas las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, a participar unidas en una divertida jornada llena de actividades deportivas y musicales adaptadas e inclusivas. También el «potenciar la imagen de Hernani a través de un gran impacto mediático como referente en accesibilidad e inclusión», señala desde la propia organización del evento.

En realidad se busca que haya un importante impacto participativo de personas en general, «con y sin discapacidad», con el objetivo de comprometer especialmente a los jóvenes y familias de Hernani para que colaboren en esta jornada.