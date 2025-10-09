Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ibon Casas en medio de la imagen en la edición del año pasado.
Hernani

Errebeldeak Fest, jornada inclusiva este sábado con deporte y música

Comenzará con una competición con carabina, con la presencia del campeón español de tiro adaptado en silla de ruedas

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:27

Comenta

El sábado tendrá lugar una nueva edición de Errebeldeak Fest con una jornada repleta de deporte inclusivo y potente música en Hernani. Hay que recordar ... que se trata del primer festival inclusivo de deporte y música de Euskal Herria dirigido por un rockero ciego, como es Ibon Casas. Este evento, organizado desde sus inicios por la Asociación Cultural dameTVision, vuelve en su quinta edición con una nueva propuesta que fusiona diversas actividades de música y deporte para todas las edades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

