Los conciertos se desarrollaron desde las 20.30 horas en la plaza de Atsegindegi, mientras que la sesión de tiro con carabina fue en el Paseo de los Tilos. Paula Arbide

Hernani

Un Errebeldeak Fest de menos a más

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Quinta edición de Errebeldeak Fest en Hernani el pasado sábado y lo cierto es que se trató de una jornada que fue de menos ... a más. Problemas técnicos provocaron que tuviera que comenzar con una hora de retraso el evento de tiro con carabina, pero una vez que se puso en marcha fue un auténtico éxito. También estuvieron muy bien y con una interesante presencia de público los dos conciertos musicales que se ofrecieron por la noche en la plaza de Atsegindegi.

