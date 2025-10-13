Un Errebeldeak Fest de menos a más

Quinta edición de Errebeldeak Fest en Hernani el pasado sábado y lo cierto es que se trató de una jornada que fue de menos ... a más. Problemas técnicos provocaron que tuviera que comenzar con una hora de retraso el evento de tiro con carabina, pero una vez que se puso en marcha fue un auténtico éxito. También estuvieron muy bien y con una interesante presencia de público los dos conciertos musicales que se ofrecieron por la noche en la plaza de Atsegindegi.

Errebeldeak Fest, desde que se pusiera en marcha en Hernani cuenta con Ibon Casas, músico local que padece retinosis pigmentaria lo que provoca que tenga serios problemas de visión, como principal promotor. Con este evento busca ofrecer actividad deportiva y música en directo con un objetivo claramente inclusivo.

Los cierto es que a la finalización de la edición de este año Ibon se mostraba contento con su desarrollo. «Creo que podemos decir que ha ido mejor que en otras ocasiones», remarcaba. Se lamentaba del incidente técnico sufrido en el inicio de la prueba tiro con carabina en Los Tilos: «Somos escrupulosos con el tema de los horarios», pero una vez echó a andar «la verdad es que no paró de sonar la carabina ni un instante. Participaron sobre todo chavales». La tarde del sábado contó con la presencia en Los Tilos del payaso Zapotxin. La sesión de tiro en Hernani contó con el atractivo de la presencia de Fernando Michelena, campeón de España de tiro adaptado en silla desde 2014.

Música

La actividad se trasladó a última hora de la tarde a la plaza de Atsegindegi, donde desde las 20.30 horas se desarrollaron dos conciertos. Los catalanes Meinstein ofrecieron un gran tributo de los archiconocidos Ramstein, una experiencia en vivo del rock Industrial Metal/Neue Deutsche Härte, de gran potencia, riffs contundentes, bases rítmicas pesadas y atmósferas oscuras. También tocaron los vizcaínos Burn In Hell, el heavy metal más clásico, con la particularidad de que incorporan a un guitarrista con discapacidad visual severa, Egoitz Bilbao. Se dio la circunstancia de que invitaron a subir al escenario a Ibon Casas para uno de sus temas, con dos personas prácticamente invidentes juntos interpretando una canción de rock. «Os puedo asegurar que es algo nada habitual» remarca con orgullo el propio Ibon. La sesión musical en Atsegindegi fue poco a poco a más.