Empate del División de Honor Regional en Andoain tras un partido con un final loco

Resulta complicado hacer una lectura de lo sucedido en Andoain el sábado por la tarde en el partido entre el Euskalduna y el Hernani ... dentro de la categoría de División de Honor Regional. El resultado fue de 3-3 y el reparto de puntos es lo que vale al final, pero lo cierto es que los dos equipos se pudieron ir con la sensación de que pudieron sacar un rédito mayor.

El Euskalduna lo pudo hacer si atiende principalmente a lo sucedido en la primera mitad, en la que fue superior. Los urdiñas, que marchan en la zona baja de la tabla, se pusieron hasta dos veces por delante en esos primeros 45 minutos. Maruyama igualó la ventaja inicial de los de Andoain, pero pronto el Euskalduna volvió a tomarla, en una primera mitad en la que el Hernani no mostró su mejor versión.

Tras el paso por vestuarios si algo fue la segunda parte fue divertidad, sobre todo en el tramo final del encuentro. El inicio de la segunda mitad seguía por los mismos derroteros que la primera, con un Hernani atascado, sin apenas pasar el balón por el centro del campo y con un Euskalduna que dio algún que otro susto a la contra. Los de Andoain estaban cómodos en esa situación del partido, con el Hernani inquietando muy poco al meta rival aunque marchaba por detrás en el marcador.

Los goles

Así las cosas, el técnico hernaniarra decidió mover el banquillo y le cambió la cara al partido. De hecho, parecía otro. Con Barri colocado en la posición de pivote, había comenzado como central, y filtrando más balones desde la defensa hacía esa zona del 4 en el centro del campo, el equipo creció en el plano ofensivo de manera clara. Comenzó a llegar con asiduidad al área rival y fue precisamente Barri el que en un balón parado realizó un doble remate con la cabeza que llevó el empate al marcador.

Había mejorado el juego, pero el gol llegó a balón parado. Lo mismo sucedió a falta de dos minutos para el 90, cuando Txubel aprovechó un 'caramelo' lanzado desde el córner por Hugo para elevarse más que el rival y sacar un enorme remate de cabeza. Era el 2-3 y el final estaba muy cerca. Pero ahí se equivocó el equipo de Zubipe. Se olvidaron de jugar el balón, volvieron al golpeo largo hacia una lucha imposible en solitario de su delantero centro, lo que se tradujo en regalarle el balón al rival. Para colmo se echó demasiado a atrás, olvidándose de presionar al poseedor del balón, lo que facilitó que el Euskalduna cargara el área hernaniarra. Fruto de ello llegó el gol del empate, avanzado el tiempo de descuento. Pase a la banda derecha a un jugador del Euskalduna que ya había demostrado que eso de centrar con rosca se le daba muy bien, al que no le encimó nadie. Todo el equipo metido atrás. Sacó un centro perfecto que remató un compañero de manera poderosa de cabeza. Un golazo, pero que parte de un error de concepto del equipo hernaniarra a la hora de defender esa jugada.

No hubo tiempo para más. Un partido con dos caras distintas del Hernani en el que estuvo muy cerca en un buen tramo final de traerse los tres puntos. Jugaron Bengo, Juarez, Barri, Leiza (Ruiz), Txubel, Aseguinolaza, Moujahid, Labarta (Hugo), Maruyama, Xemark (Danel), Grinche (Amonda).