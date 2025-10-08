Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

Empate del División de Honor Regional en Andoain tras un partido con un final loco

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Resulta complicado hacer una lectura de lo sucedido en Andoain el sábado por la tarde en el partido entre el Euskalduna y el Hernani ... dentro de la categoría de División de Honor Regional. El resultado fue de 3-3 y el reparto de puntos es lo que vale al final, pero lo cierto es que los dos equipos se pudieron ir con la sensación de que pudieron sacar un rédito mayor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Empate del División de Honor Regional en Andoain tras un partido con un final loco