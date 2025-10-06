Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

'Emakume palestinarrak: Bizitzaren aldeko ahotsak' hitzaldia astearte honetan KPF-an

El Diario Vasco

Hernani.

Astelehena, 6 urria 2025, 20:12

Comenta

Kulturarteko Plaza Feministan gai asko eta aski interesgarrien inguruan aritzeko aukera izango dute herritarrek hilabete honetan. Lehenengo ekintzak gaur bertan izango dira. Abeer M. Al Butmeh Ingurugiro ingeniaria eta Pengon-Foe Palestine ingurugiroaren defentsarako sareko koordinatzailearen hitzaldia izango da. 'Emakume palestinarrak: Bizitzaren aldeko ahotsak' izenburuarekin, emakume palestinarren lana eta erresilientzia estrategiak ikusaraziko ditu. Hizlaria bertan izango da, baldin eta Zisjordaniatik ateratzeko baimena ematen badio Israelek. Bestela, online izango da hitzaldia (ingelesez, espainierara itzulpenarekin). Hitzaldia UNRWA Euskadik antolatu du.

Bigarren ekintza ere hitzaldi bat izango da, AEK-ko Zilegi Eskolak antolatuta (urriak 10, ostirala, 18:30). Marta Luxanek gidatuta, Maider Galardi eta Olatz Dañobeitiak euskal gatazka ikuspegi feministatik aletuko dute.

Hurrengo saioak aurrerago izango dira. Hilaren 21ean (asteartea, 18:00) Atzerritartasun Legeari buruz ariko da Elena Stati, SOS Arrazakeria Gipuzkoako abokatua. Zehazki, egoerak erregularizatzeari buruz (espainieraz). Urriaren 22rako, Hernaniko Udalak 'Zergatik behar ditugu pedagogia feministak?' saio irekia antolatu du (17:30). Iaz, pedagogia feministen inguruko diagnosia egin zen eta orain diagnosi hori osatu nahi da herritarren eta eragileen parte-hartzearekin.

Urriko hurrengo hitzaldia Emakumeen Jabetze Eskolaren baitakoa izango da. Isabel Mellen historialari arabarrak 'Sexua garai Erromanikoan' izango du hizpide hilaren 23an (osteguna, 17:00-19:30, espainieraz).

Era berean, urrian Gogoeta eta Eztabaida Feministen edizio berria hasiko da. Oraingoan, Zahartzeko manerak euskal literaturan izango da saioetan landuko den gaia, Iratxe Retolazak gidatuta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Emakume palestinarrak: Bizitzaren aldeko ahotsak' hitzaldia astearte honetan KPF-an