Mucho más que un desafío solidario en Atsegindegi

HernaniMucho más que un desafío solidario en Atsegindegi
Hernani
Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12
Aunque Xabier Salillas y Abel Fernández protagonizaron la hazaña de estar 24 horas sin parar de hacer deporte para recaudar fondos de cara a colaborar ... con la asociación Aurrera Markelekin, lo vivido entre el viernes y sábado en Atsegindegi fue mucho más que un acto que de por sí ya tiene mucha relevancia. Su sucedieron las actividades y eventos, como la presencia de la banda juvenil de música hernaniarra, la batukada de Taupada, presencia de gigantes, actuaciones infantiles o la presencia de grupos musicales.
