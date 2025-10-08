Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pelotaris de Galarreta portando latas de la cervecera Gross en la presentación del festival. MAIALEN

Hernani

Mucho más que deporte este sábado en Galarreta en Gross Erremonte Jaialdia

Cerveza, música y buen ambiente festivo acompañarán a los partidos de remonte en el frontón de Hernani

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

«El Gross Erremonte Jaialdia va mucho más allá del remonte: Es una fiesta cultural, gastronómica y musical que queremos que todos disfruten», son palabras ... de Andoni Galdós, fundador de Gross, que deja ver lo que les espera a todos los que este sábado por la tarde se acerquen al frontón Galarreta. Se celebrarán sorteos y habrá sorpresas. Junto a Gross participarán otras cerveceras invitadas como Baga Biga, Meta Edabeak y Pagoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mucho más que deporte este sábado en Galarreta en Gross Erremonte Jaialdia

Mucho más que deporte este sábado en Galarreta en Gross Erremonte Jaialdia