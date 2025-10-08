Mucho más que deporte este sábado en Galarreta en Gross Erremonte Jaialdia

«El Gross Erremonte Jaialdia va mucho más allá del remonte: Es una fiesta cultural, gastronómica y musical que queremos que todos disfruten», son palabras ... de Andoni Galdós, fundador de Gross, que deja ver lo que les espera a todos los que este sábado por la tarde se acerquen al frontón Galarreta. Se celebrarán sorteos y habrá sorpresas. Junto a Gross participarán otras cerveceras invitadas como Baga Biga, Meta Edabeak y Pagoa.

Tras los partidos de remonte, que finalizarán sobre las 20.00 horas, se instalarán food trucks para ofrecer cena a quienes deseen quedarse y a partir de las 21.00 horas comenzará la sesión de DJs, que animará el ambiente hasta la medianoche. Galdós adelantó, además, que «durante la velada habrá una pequeña sorpresa espectacular».

Las entradas ya están a la venta en la web oficial www.oriamendi.eus y también podrán adquirirse en taquilla el mismo sábado. El gerente de Oriamendi, Xabier González, resalta que «el Gross Erremonte Jaialdia no es solo deporte, es una experiencia completa que combina remonte, música y gastronomía. En Oriamendi nos encanta organizar este tipo de eventos, diferentes, actuales y muy atractivos para el público que todavía no conoce el remonte».

Los partidos darán comienzo a las 17.00, y se alargarán hasta las 20.00, luego ya llegará la música

Las puertas del frontón se abrirán el sábado a las 16.00 horas y los partidos comenzarán una hora después. La primera semifinal enfrentará a Jabalera y Barrenetxea IV contra Goikoetxea V y Larrañaga. Los vencedores obtendrán el primer billete para la gran final. La segunda semifinal, por su parte, medirá a Aldabe y Juanenea frente a los campeones de la pasada edición de Gross, que no son otros que Ezkurra II y Azpiroz. Los ganadores serán los segundos finalistas del día. Los partidos se jugarán en formato de sets, con dos primeros a 10 tantos y, en caso de empate, un tercer set de desempate a 5 tantos.

El actual campeón del Torneo Individual de remonte, Aritz Juanenea, destacó en la presentación del evento que este formato llega en un momento perfecto para los pelotaris: «Se juega en el mejor momento del año. Venimos con mucho ritmo del campeonato individual y el de parejas está a punto de comenzar. Todos llegamos en plena forma y con muchas ganas. El nivel será altísimo y será muy difícil ganar».