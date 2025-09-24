El Campus de Galarreta de Mondragon Unibertsitatea estrena este curso el Grado de Ingeniería Mecatrónica

Juan F. Manjarrés Hernani Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

El campus de Galarreta de Mondragon Unibertsitatea ha arrancado el nuevo curso académico con novedades: La incorporación a su oferta formativa del Grado en Ingeniería Mecatrónica. Esta titulación, que ha despertado un gran interés entre el alumnado, ofrece la particularidad de que la mitad de las plazas están reservadas para estudiantes procedentes de Formación Profesional y la otra mitad para quienes acceden desde bachillerato. El balance del estreno ha sido positivo, ya que se han completado todas las plazas ofertadas.

Una característica muy distintiva del Grado en Mecatrónica es que los titulados de Formación Profesional pueden completarlo en tres años, mientras que quienes acceden desde Bachillerato requieren cuatro años. Gracias a las convalidaciones, el segundo curso completo queda reconocido, lo que permite a los estudiantes procedentes de FP obtener el título de Ingeniería en menos tiempo.

Junto a esta novedad, el campus sigue impartiendo otras titulaciones: El Grado en Ingeniería de la Energía, el Máster en Sistemas Inteligentes de Energía, el Máster en Ingeniería Industrial y el Máster en Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos.

En total, más de 100 nuevos estudiantes se han incorporado este curso a los grados y másteres impartidos en el campus de Galarreta, lo que eleva a 321 el número total de alumnos que desarrollan allí su formación.

Uno de los ejes fundamentales de la universidad es la formación dual. Gracias a una amplia red de empresas colaboradoras, los estudiantes interesados tienen la oportunidad de compaginar sus estudios con experiencias laborales reales, reforzando así su preparación práctica y su inserción en el mundo profesional.

La internacionalización también continúa siendo uno de los sellos distintivos de Mondragon Unibertsitatea. Este curso, el campus de Galarreta acoge estudiantes internacionales que llegan a través del programa Erasmus, así como alumnado procedente de Francia y de diversos países de Latinoamérica que apuestan por completar su formación en la facultad de ingeniería.

De cara al próximo curso, el campus abrirá sus puertas de noviembre a marzo en jornadas de puertas abiertas, que permitirán a futuros estudiantes y familias conocer de primera mano sus instalaciones, programas educativos y el modelo de formación que caracteriza a la universidad.