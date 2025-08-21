Arano vibró con el sonido de los txistus

HernaniArano vibró con el sonido de los txistus
Un año más, una decena de txistularis, de diversas localidades, ambientaron esta localidad navarra en el día de San Roke
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31
Con gran animación se celebró un año más en Arano el día de San Roke. Al ritmo y sonido del txistu, la centenaria ermita ... se llenó para escuchar la Santa Misa oficiada por el párroco Iñaxio Azkuaga.
Para la ocasión, se dieron cita diez txistularis llegados de diversos lugares, que animaron a la población navarra durante toda la jornada. Los txistularis que participaron fueron los siguientes: de Hernani Patxi Apezetxea, Garbiñe Tijero, Boni Agirresarobe y Joseba San Sebastián, de Pasai Donibane Juan Antonio Laboa, de Areso Modesto Lasa, de Goizueta Jexux Loiarte, de Leitza Juanmi Saizar, de Getaria Alejandro Egurbide y de Berastegi Félix Azpiroz.
Una vez finalizada la misa, en la zona contigua a la ermita, el Ayuntamiento de Arano ofreció un almuerzo a los asistentes, mientras las melodías del txistu animaban la romería.
El gran ambiente continuó en la posterior comida popular. En ella, se aprovechó para rendir un pequeño homenaje al txistulari Modesto Lasa, «por su participación a lo largo de todos estos años en la fiesta de San Roke». Pusieron el broche final a la celebración cantando 'Agur jaunak eta andreak'.
